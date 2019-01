lluita institucional

La CUP de Tarragona denuncia ocultació deliberada d’informació per part del govern respecte el contracte de la neteja

La CUP de Tarragona ha denunciat aquest matí en roda de premsa “l’ocultació deliberada d’informació” respecte el contracte de neteja i recollida de residus de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). La formació no va tenir accés a una auditoria de servei fins l’endemà de la modificació de l’addenda, malgrat l’informe havia estat realitzat fa un any i la candidatura l’havia sol·licitat reiteradament.

Segons ha explicat la CUP, l’auditoria assenyala “dos tipus de mancances”. En quant a la prestació del servei, demostra que alguns dels serveis no s’executen sistemàticament, no coincideixen les dades de recollida de fracció orgànica amb l’entrada a la planta de Botarell en un 26%, en alguna ocasió es detecta que els residus voluminosos s’introdueixen en el contenidor de rebuig i es constaten deficiències de diferents tipus en un 9% de les illes de contenidors.

Respecte el seguiment i la inspecció del servei, l’auditoria constata que el 4% dels vehicles no compta amb GPS (quan és obligatori), el 13% dels serveis no es registren en el sistema informàtic i en els fulls diaris no s’explica per què es fan determinats canvis o substitucions del servei.

Per a la CUP el més greu té a veure amb les recomanacions que l’auditoria posa de manifest, com són donar planificació del serveis de tal manera que sigui possible comparar les rutes realitzades amb les planificades, crear alarmes que avisin dels serveis no realitzats i dels contenidors no buidats, incorporar GPS en tots els vehicles, registrar la història de la prestació del servei durant els 12 mesos anteriors enlloc de 60 dies i que hi hagi més rigor en els fulls diaris de serveis, en els quals s’hi hauria d’incloure la justificació dels canvis que es realitzessin. FCC es va comprometre a incorporar totes aquestes recomanacions, segons s’explica en l’acta d’una reunió mantinguda a tres bandes (FCC, Ajuntament i empresa auditora) el setembre de 2018.

Ara bé, malgrat en un inici la responsable tècnica del seguiment del contracte va incorporar aquests acords en la proposta de modificació de l’addenda, l’empresa va rebutjar-los de forma que la proposta final que va anar a consell plenari (i va ser aprovada amb els vots a favor de PSC, PP, C’s, UpA i la regidora no adscrita, les abstencions de PDeCAT i ERC i els vots negatius de CUP i ICV) no incloïa els punts referents a la fiscalització del servei.

La conclusió que en treu la CUP és que “s’ha convocat un ple extraordinari i urgent amagant als grups de l’oposició una auditoria que evidenciava que la proposta final de modificació de l’addenda era clarament insuficient per la correcta prestació del servei”. La formació afirma que “no hi ha voluntat de garantir un seguiment de la prestació del contracte de la neteja donat el sotmetiment absolut de Ballesteros i el seu equip a la gran concessionària”. Els independentistes insisteixen que “només internalitzant el servei i garantint una gestió directa es podrà fer front al greu problema de brutícia que pateix la ciutat de punta a punta i al malbaratament de recursos públics que suposen els 20 milions anuals del servei externalitzat”.