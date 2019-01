Pel dret a decidir

L'OCB proposa una resposta contundent davant el menyspreu del Govern espanyol a les Balears

L'Obra Cultural Balear, com a entitat degana en la defensa de l'Autogovern de les Illes Balears i com a impulsora de campanyes en defensa d'un tracte just per a la nostra Comunitat com 'Volem Comandar a Ca Nostra' o 'Som Comunitat Històrica', vol expressar el seu rebuig a la nova mostra de discriminació cap a la ciutadania de les Illes Balears per part del Govern espanyol.

El projecte de Pressuposts generals de l'Estat presentat pel govern de Pedro Sánchez és un insult i un menyspreu als ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Els ciutadans de les Illes Balears no mereixem veure, any rere any, com el esforç fiscal no reverteix en inversions al nostre territori.

Enguany, el Govern espanyol anuncia una retallada de les inversions de l'11'7 per cent, que s'afegeix a un historial de greuges, marginacions, retallades i discriminacions que ens fa pensar més en una relació de colònia-metròpoli que en un sistema de finançament just i equitatiu.

L'augment de descompte en els viatges per als residents no justifica, en cap cas, la retallada de la inversió anunciada.

L'OCB recorda, a més a més, que aquesta retallada plou sobre banyat ja que:

Hi havia el compromís de canviar el sistema de finançament l'any 2014. Cinc anys després encara no s'ha fet.

Des de fa anys, allò que inverteix l'Estat en territori balear va a parar, en gran part, a infraestructures pròpies de l'Estat.

El deute històric acumulat per l'Estat amb les Illes Balears supera els 2.000 milions d'euros. A més a més, El REB ha quedat en no-res i s'ha perdut una altra legislatura en aquesta qüestió.

Des de fa anys les inversions efectuades al cap de l'any sempre són inferiors a les pressupostades, o sigui que si enguany ja s'anuncia una retallada de bon començament, per experiència sabem que, al final, en inversió executada, el dèficit serà encara major.