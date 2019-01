Cançó d'autor

Joan Isaac i Giorgio Conte inauguren el Barnasants a l'Alguer

El festival s'allargarà fins el 25 d’abril i vol denunciar “l’auge i el creixement de l’extrema dreta i el feixisme arreu”

Els concerts de Joan Isaac i Giorgio Conte han inaugurat la 24a edició del Festival de Barnasants a l'Alguer aquest dissabte. La ciutat catalana també acollirà el darrer concert del Festival, el 25 d'abril amb Quico Pi de la Serra i Maria del Mar Bonet per a commemorar l'alliberament d'Itàlia del feixisme. L'edició d'enguany comptarà amb un centenar de concerts en 30 escenaris dels Països Catalans. El proper divendres, el festival es traslladarà a Barcelona amb un concert de Cesk Freixas.

El Barnasants acollirà també un total de 44 novetats discogràfiques. entre elles les de Pascal Comelade e Ivette Nadal que presentaran el 27 de gener el seu nou disc. Com a plats forts hi hauran els concerts Gemma Humet, Pep Gimeno 'Botifarra', Joana Gomila i el grup Cuses participaran en el concert "Tren Seeger", Joan Isaac pujarà a l'escenari amb diversos artistes a "Cuba va. Cançons per a la revolució", Quimi Portet, Javier Ruibal i Enric Montefusco.

L'Uruguai és el país convidat en l'edició del 2019, amb una àmplia representació de cantants encapçalada per Fernando Cabrera, que actuarà el 7 d'abril en Llum de Gas, a Barcelona. També hi haurà presència d'artistes de Mèxic, el Brasil, l'Argentina i Cuba, entre els quals cal destacar Quilapayún, Francisco Barrios "El Talòs" i Leandro Plata.

Segons el vídeo promocional fet públic fa uns mesos en què se simulava la demolició de la Vall dels Caiguts, el cartell d'aquesta 24 edició de Barnasants mostra un detonador amb la paraula "cultura" i el lema "Feixisme mai més".