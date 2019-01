Homenatges als anarquistes assassinats a Palol de Revardit i Quico Sabaté a Sant Celon

Divendres 4 de gener, com cada anys, es rendirà un sentit homenatge al cementiri vell de Girona, just a la fossa on van enterrar els cossos dels companys anarquistes Paco Conesa, Martín Ruiz, Antoni Miracle i Rogelio Madrigal, assassinats per la Guàrdia Civil en el Mas Clarà i a can Verdera de Sant Martí de la Mota (Palol de Revardit, al Pla de l’Estany) el 4 de gener de 1960. Eren membres uniformats d’un moviment revolucionari unificat de resistència que actuà al Nord-est de Catalunya entre desembre de 1959 i gener de 1960, tal com informa el blog nordestllibertari

El blog remarca que "Cada any, en l’efemèride del seu assassinat hi ha aquesta trobada militant el 4 de gener, a les 12 del migdia, amb la ferma voluntat de seguir el combat proletari vers una necessària revolució social que porti al comunisme llibertari, ja que en la situació de possible ruptura a Catalunya amb la monarquia borbònica, continuadora del franquisme amb un parlament espanyol burgès al serveis de les famílies oligarques, molta gent té l’esperança de recuperar a nivell català l’hegemonia proletària dels anys republicans que portà al procés col·lectivista autogestionat i autogestionari en una Catalunya on fins el 3 de maig de 1937 hi havia una independència nacional de fet, fruit de les conquestes obreres revolucionàries del 19 de Juliol de 1936".

El dissabte 5 de gener, a les 12 del migdia, hi haurà al cementiri de Sant Celoni (Baix Montseny) també com cada any, l’homenatge a Quico Sabaté Llopart i a tota la guerrilla anarquista, des de 1939 al MIL, Salvador Puig Antich i Oriol Solé Sugranyes.