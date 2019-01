Extremadura com a símptoma

L’Assemblea d’Extremadura ha aprovat aquesta setmana que es torni a aplicar l’article 155 de la Constitució a Catalunya. Ho ha fet, evidentment, amb els vots favorables de PP, PSOE i Cs. Indigna, però no sorprèn excessivament si recordem qui és el president d’Extremadura: el socialista Guillermo Fernández Vara. Aquest home va carregar contra el jutge belga per haver deixat en llibertat Carles Puigdemont i quatre consellers del seu Govern, va criticar l’exprimer ministre belga per acusar Mariano Rajoy de comportar-se com un franquista autoritari”, va demanar “contundència a les fanfarronades de Catalunya”, i fins i tot va arribar a dir ximpleries com: “Si Catalunya s’independitza, que ens retorni als extremenys que van marxar”.

En aquest cas, Fernández Vara ha justificat el sentit del vot del PSOE explicant que el seu partit aposta per “aplicar l’article 155 si es donen les circumstàncies, que en aquests moments no es donen”. Perquè, si es fes sense raons, argumenta, “els tribunals europeus podrien rebutjar-ho i seria molt greu”. Aquestes paraules també defineixen el personatge: el problema no resideix en si és just o no aplicar el 155, sinó en què dirien a Europa. És a dir, mentre Europa no es queixi, tot s’hi val. Assumim-ho: l’Estat espanyol no té límits, ni regles de joc.

Es tracta de pura catalanofòbia: sotmetre i esclafar els catalans pel simple fet de ser catalans. Com les detencions d’aquesta setmana a Girona: aleatorietat i repressió. Per fer-nos escarmentar. I precisament aquest divendres surt el govern espanyol -socialista, com el partit de Fernández Vara- i diu que aplicar el 155 ara seria inconstitucional i una "usurpació" a l'autonomia. Bingo! Arriba el PSOE i desautoritza el seu fill petit extremeny. Quina credibilitat té el PSOE? Recordem que és un partit que ja va votar a favor d'aplicar el 155 a Catalunya i que ara mateix es troba en una situació complicada perquè ha de tramitar i aprovar els pressupostos de l'Estat.

Aquestes paraules del govern de Pedro Sánchez no fan cap efecte sobre els catalans, que ja han après que no és que hi hagi un partit polític o un col·lectiu molt concret i ben definit contra els catalans i la seva sobirania. És tot un Estat, amb la seva policia, els seus jutges, molts dels seus polítics, els seus mitjans, els seus personatges populars -sense anar més lluny: aquesta mateixa setmana ha estat l'actriu Carmen Maura qui ha carregat contra els catalans-,... Tot. La decisió de l’Assemblea d’Extremadura no és res més que un reflex de l’Estat. Estat, per cert, on exigeixen que es quedin els catalans.