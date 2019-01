Ensenyament

Es constitueix la Junta de Personal Docent no Universitaria a Mallorca

La presidència de la Junta serà per a Cosme Orell i la secretaria per a Catalina Bibiloni, ambdós de l’STEI Intersindical

Una de les novetats de les passades eleccions del passat 4 de desembre del personal docent no universitari de les Illes Balears va ser la creació de Juntes de Personal diferenciades per illes: una a Menorca, una altra a Eivissa i Formentera, i una darrera a Mallorca. Una reivindicació històrica de l’STEI Intersindical, amb l’objectiu d’acostar la realitat de cada un dels territoris insulars als seus òrgans de representació.

A la sessió de dia 14 de gener es va constituir la Junta de Personal Docent de Mallorca, que compta amb un total de 39 membres, distribuïts de la següent manera: 16 per a l’STEI Intersindical, 7 per a l’UOB, 6 per a ANPE, 4 per a Alternativa, 4 per a CCOO i 2 per a UGT.

Les candidatures de l’STEI Intersindical per a la presidència i per a la secretaria varen obtenir 21 vots a favor, amb el suport dels representants de l’STEI i els d’ANPE. També hi va haver un total de 15 abstencions per a cada un dels dos càrrecs.

En les properes dates, es constituirà la Junta de Personal Docent de Menorca dia 30 de gener; i la d’Eivissa i Formentera dia 13 de febrer