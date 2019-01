Cinema

El col·lectiu LGTBI H2O organitza un cicle de curtmetratge LGTB al Casal Despertaferro de Reus

El proper divendres, 18 de gener, el col·lectiu LGTB H2O de Reus iniciarà un cicle de curtmetratges i migmetratges relacionats amb la realitat de les persones gais, lesbianes i transsexuals, després dels quals es farà un debat obert a tothom. Començarà amb un curtmetratge sobre les persones grans LGTB al Casal Despertaferro de Reus (c/Martí Napolità, 7) a les 19.00 hores.

Aquest cicle s’ha endegat davant de la necessitat de crear un nou espai de debat, doncs avui, quan des dels sectors més retrògrads de l’Estat es vol minimitzar i camuflar la violència de gènere i contra el col·lectiu LGTB, H2O fa una crida per avançar en l’empoderament d’aquells que pateixen discriminació per la seva orientació o identitat de gènere, i una manera de fer-ho és aquest cicle de curtmetratges, on tothom podrà debatre amb tranquil·litat quina és la realitat de les persones LGTB i quin grau de transfòbia i homofòbia existeix avui a casa nostra.

El cicle, que s’allargarà fins a l’estiu, reproduirà un curtmetratge o migmetratge cada segon divendres de mes:

18 de gener Persones Grans LGTB, que tracta la problemàtica de persones que, de grans, a l’entrar en una residència, han de tornar a ficar-se dins l’armari.

15 de febrer El tiempo del ArcoIris, que il·lustra sobre les primeres manifestacions LGTB celebrades a Barcelona i Madrid després de la dictadura.

15 de març Tras la piel, que parla sobre la transfòbia avui en dia.

12 d’abril: Amores contrapuestos, que explica la relació entre dues mares amb les seves filles i la diferent forma que tenen d’enfrontar la seva homosexualitat.

10 de maig Feines per a gent valenta, un testimoni viu de persones trans* que parlen sobre la seva inserció laboral.

14 de juny: NosotrXs somos: Amarillo: Peligrosos y enfermos, primer capítol d’una sèrie televisiva que fa un repàs de la repressió a les persones LGTB al nostre país.