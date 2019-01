Antifeixisme

Convoquen una concentració a Sitges en contra de la presència de VOX

L'Ajuntament de Sitges ha permés que l'organització feixista VOX organitzi un estand el proper dissabte 12 de gener.

"Ni a Sitges, ni al Garraf, ni enlloc". No hi ha lloc pel feixisme, el racisme i el masclisme als nostres carrers. Aquesta és la postura de tots els col·lectius antifeixistes de la vila i de l'àmplia majoria dels sitgetans i sitgetanes.

És per això que no entenen com l'Ajuntament de Sitges i, més concretament, el Departament de Promoció Econòmica dirigit per ERC, ha permès com la formació ultradretana VOX pugui organitzar un estand el proper dissabte 12 de gener a les 10h. a la cruïlla entre els carrers Sant Francesc i Espalter.

Davant de la inactuació del govern local, serà la societat civil organitzada la que farà front al feixisme i per això fem una crida a la participació a la concentració convocada pel mateix dia i lloc a les 9:30h. per evitar la presència del feixisme, el racisme i el masclisme als carrers de Sitges.