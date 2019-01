Euskal Herria

Clam a Bilbo i Baiona per la llibertat dels presos

Bilbo i Baiona han acollit sengles manifestacions per a exigir la fi de la política penitenciària d'excepció aplicada als presos. 76.000 persones a Bilbo i 9.000 a Baiona, segons el recompte realitzat per GARA/NAIZ i Mediabask. A destacar l'amplíssima representació política en Baiona i l'exigència a París que apliqui el dret comú «a tots els presos». En Bilbo han subratllat que «mentre les presons no es buidin estarem davant una resolució inconclusa», segons ha informat NAIZ. Al final de recorregut, durant l'acte polític hi ha hagut un record tant als presos polítics catalans, «estem amb vosaltres», i cap als joves de Altsasu al que els presents han respost al crit de «Altsasukoak askatu».

Ara bé, cal remarcar que mentre que el PNB, el PSE i el PP, no s'hi han sumat, els líders de l'esquerra abertzale, de tots els sindicats bascos i de Podem han exigit canvis per construir la convivència.

Des de Catalunya, s'hi han sumat una representació d'ERC i la CUP. Així com també, Laura Masvidal, la parella de Joaquim Forn en representació dels polítics catalans.