Municipals 2019

Carme Polvillo encapçalarà la llista de la CUP a Mataró

La CUP ha anunciat públicament que Carme Polvillo serà la persona que encapçalarà la llista electoral de les municipals de 2019 a Mataró. Les persones que acompanyaran a Carme Polvillo són: Juli Cuéllar (2), Marc Ràmia (3), Lara Navarro (4), Toni Guirao (5), Maria Barba (6).

L’elecció dels sis primers noms de la llista es va efectuar a l’assemblea de la CUP del 18 de desembre, després d’un procés de debat intern iniciat l’estiu passat, en què es va acordar concórrer a les municipals amb una candidatura pròpia, de caràcter rupturista, feminista, ecologista, d’esquerres i independentista i encapçalada per una dona; una candidatura que haurà de treballar a favor de la República i defensar un model de ciutat al servei de les persones i no del Capital.

Les persones que formaran part de la candidatura estaran subjectes al codi ètic i de conducta de la CUP que estableix la limitació de mandat fins a un màxim de 2 legislatures consecutives, la limitació de sous a 2,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional, la transparència i el retiment de comptes en relació als recursos públics.

Carme Polvillo. 53 anys. Llicenciada en Història i postgrau en Educació Especial. Actualment treballa en una escola d’adults. Afiliada a la USTEC. És regidora de la CUP a l’Ajuntament de Mataró des del 2015. Juli Cuéllar. 44 anys. Llicenciat en Història. Actualment, treballa com a tècnic en el Pla de fosses de la Guerra Civil i la Dictadura franquista de la Generalitat de Catalunya i és regidor portaveu de la CUP a l’Ajuntament de Mataró des del 2015. Està afiliat a la I-CSC i està vinculat a entitats de memòria històrica. Marc Ràmia. 29 anys. Arquitecte i cantautor. Actualment professor de cicles formatius de projectes d'edificació. Afiliat al Sindicat de llogaters i vinculat a associacions de lleure educatiu. Lara Navarro. 44 anys. Llicenciada en dret i graduada en educació infantil. Professora de cicles formatius. Toni Guirao. 60 anys. Doctor en Història, especialista en noucentisme i en l’estudi del nacionalisme. Professor de secundària. Vinculat al moviment solidari amb el Sàhara Occidental, vicepresident de la Federació ACAPS. Runner popular Maria Barba. 41 anys, química i mare de 2 filles. Tècnica de microscòpia electrònica de transmissió (TEM). Membre de l'Assemblea Feminista de la UB.

Carme Polvillo ha avançat que la CUP no es limitarà a fer d’oposició i que afavorirà l’alternança política per fer fora el PSC-PSOE de l’alcaldia i que fins i tot es planteja entrar al govern municipal si aquest es configura en clau sobiranista i d’esquerres.

Ha explicat que la concreció programàtica es realitzarà en Punts de trobada i debat que s’organitzaran a tots els barris al llarg dels mesos de gener i març de 2019 i en els quals s’abordaran temes com el comerç; l’habitatge, l’urbanisme i el model de ciutat; el treball i l’economia social i solidària; el feminisme i les polítiques d’igualtat; la mobilitat i el medi ambient, i el procés constituent de la República des del món local.

Finalment, ha anunciat que dissabte 12 de gener, a les 12h del migdia, la CUP farà una Assemblea Oberta al Pati del Cafè Nou per presentar públicament les persones que encapçalaran la candidatura a les municipals de 2019, per escoltar opinions i recollir aportacions, així com també per constituir un comitè de campanya.