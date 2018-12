SOLIDARITAT

Marxa de torxes a Granollers en suport als presos polítics

Com cada any per aquestes dates properes al Nadal, RESCAT (Col.lectiu de suport als presos i preses polítiques catalans) organitza mobilitzacions en forma de Marxa de Torxes arreu del país, a moltes viles i ciutats.

Aquí a Granollers, es farà aquest pròxim dijous, dia 20, a pl. Església, 20 hores, fent un recorregut pels carrers del centre i acabant també a pl. Església. En acabar l'acte es llegirà el manifest de RESCAT. L'organització local d'aquesta Marxa de Torxes la fa l'Esquerra Independentista.