Lola Gutiérrez condemnada a 17 mesos de presó per la justícia grega, però suspesa al no tenir antecedents penals

Tot i així, la CGT considera molt greu que es reconegui com a delicte un acte solidari, sota l’acepció absolutament antagònica que suposa ser culpada de tràfic de persones.

Segons el sindicat, la Lola ha estat condemnada per voler ajudar un menor a retrobar-se amb la seva família, separada per una guerra. La classe treballadora provingui d’on provingui exerceix el suport mutu mentre els governs segueixen a allò seu que res té a veure amb la consecució d’una vida més digna per totes les persones. Es limiten a exercir de defensors dels interessos de les elits econòmiques governants. No n’esperem pas res més.