lluita institucional

La CUP vol que Tarragona aposti per l’economia social i solidària

La CUP presenta, de cara al proper plenari del 21 de desembre, una moció per tal que l’Ajuntament de Tarragona s’adhereixi a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària i promogui el creixement d’aquesta activitat a la ciutat. Els cupaires volen una aposta clara “per tal d’avançar cap a un model econòmic molt més sostenible a més a més d’afavorir la revitalització dels barris”.

La formació anticapitalista argumenta, en el text de la moció, que “en un context actual en el qual encara falta molt per superar la crisi d’ocupació, per la qual les polítiques públiques s’han demostrat insuficients”, l’economia social i solidària s’erigeix com una alternativa que neix per l’empenta de veïns i veïnes i ofereix un model de producció més sostenible basat en la no priorització del lucre sinó en la satisfacció de necessitats i la utilitat social, que s’organitzen de manera democràtica i actuen amb compromís social i ambiental.

El creixement i dinamisme d’aquest tipus d’iniciatives a Catalunya durant els darrers anys, segons assegura la CUP, demostra que l’economia social i solidària és “una bona aliada pels ajuntaments que vulguin impulsar un nou model de desenvolupament territorial”. Tal i com s’explica a la moció, molts d’aquests projectes “neixen per resoldre necessitats col·lectives, les impulsen persones que viuen al territori, sovint donen suport a activitats socials i culturals de l’entorn i els beneficis econòmics tendeixen a circular dins el mateix territori”.

La portaveu de la CUP Laia Estrada defensa fermament que a Tarragona la promoció d’aquest tipus d’iniciatives “seria molt beneficiosa per la ciutat, especialment en els barris més castigats per la desertificació comercial i la degradació”. Estrada afirma que la creació d’un “ecosistema” de projectes basats en l’economia social i solidària en estreta relació amb les entitats ciutadanes, a més a més de l’impacte que tindria en l’ocupació de la població tarragonina, afavoriria a la revitalització dels carrers i places de la ciutat. A més a més, afegeix que “aquesta és una aposta de l’organització a nivell nacional perquè transformant l’economia dels nostres pobles i ciutats també estem construint República”. La formació espera que el consistori tarragoní se sumi a l’aposta per l’economia social i solidària i aprovi la moció.