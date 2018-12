Diners al carrer

La CUP Tarragona inicia el retorn social a entitats de la ciutat amb la campanya “Diners al carrer”

la CUP de Tarragona ha presentat en roda de premsa la campanya “Diners al carrer. Activem el retorn social”. Els membres de l’assemblea local Eva Miguel i Joan Manel Burillo i la consellera cupaire Laia Estrada han explicat en què consisteix aquesta iniciativa que ja han dut a terme diverses CUP d’arreu dels Països Catalans.

Miguel ha exposat que la campanya consisteix a finançar tres projectes socials de la ciutat de Tarragona amb els diners provinents del romanent del sou dels dos regidors que la formació té al consistori. L’objectiu és “donar suport i fomentar el desenvolupament d’iniciatives i projectes que, amb voluntat de transformació social a la ciutat o l’entorn més proper, fomentin la participació, l’apoderament i la xarxa entre comunitats i persones”. Cadascun dels tres projectes escollits per votació popular serà dotat amb un màxim de 500€.

Per la seva banda, Burillo ha explicat la calendarització i el funcionament de la convocatòria, que s’explicita en les bases que es publicaran demà dia 5 de desembre al web de la CUP de Tarragona iniciant així la difusió que faran de la campanya fins el dia 16 a través de xarxes socials i mitjans de comunicació. Del 17 de desembre al 14 de gener, les entitats tindran temps de presentar els seus projectes enviant-los a l’adreça de correu dinersalcarrer@gmail.com. El 15 de gener s’exposaran públicament els projectes que una comissió de l’assemblea local haurà avaluat i, del 16 al 25, es podran votar a través de la seva pàgina web. Entre el 26 i el 27 de gener es faran públics els tres projectes seleccionats.

Estrada ha remarcat que aquesta iniciativa és un compromís electoral de la formació i forma part del seu codi ètic, i també que té l’origen en la limitació de sou dels càrrecs electes de la CUP. Ha destacat que pels independentistes és “prioritari que la campanya arribi a totes les entitats de la ciutat per tal que les que hi estiguin interessades hi puguin participar”. Aquesta fórmula, utilitzada per primer cop a la ciutat, segons ha afirmat Estrada “ja s’ha dut a terme per part de la majoria d’assemblees de la CUP amb representació als ajuntaments d’arreu dels Països Catalans” i esperen que la primera edició a Tarragona sigui un èxit de participació.