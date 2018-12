Transport públic

La CUP Tarragona acusa Ballesteros de “vendre fum” amb el projecte de transport públic gratuït

Aquesta tarda s’ha celebrat el Consell d’Administració Extraordinari de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) per tractar el “projecte de transport públic gratuït” proposat pel govern de la ciutat de Tarragona. La CUP hi ha votat en contra, perquè després de la reunió s’ha confirmat que la proposta és “l’enèsim intent del PSC de vendre fum per salvar els mobles de cara les eleccions, la darrera mostra d’irresponsabilitat partidista de Ballesteros”.

La CUP ha expressat els seus dubtes a la presidenta Begoña Floria de l’EMT respecte l’informe elaborat pel gerent de la mateixa empresa municipal que, segons afirma la formació, “no justifica la viabilitat del projecte, es basa unes projeccions que no són reals i al cap i a la fi el que fa és traspassar més dèficit a l’Ajuntament. Amb el que ens han proporcionat fins ara no queda acreditada la sostenibilitat econòmica de la proposta”. Els independentistes denuncien que no s’hagi elaborat un estudi fonamentat i un balanç econòmic seriós. També denuncien que és un tema que pot representar una aportació de fins a 4 milions d’euros més a l’EMT, “que sortiran del pressupost municipal i que evidentment anirà en detriment d’altre partides”.

L’informe es basa en el que els cupaires han anomenat “efecte Battestini”, és a dir, que amb la construcció de l’intercanviador en l’espai d’aquest aparcament i els canvis en la xarxa d’autobusos urbans, es preveu un estalvi important que permetria cobrir la despesa extra que suposaria la reducció del 25% de les tarifes a partir del 2020. La formació anticapitalista assegura que està “totalment d’acord amb implementar la construcció de l’estació intermodal”, però afirma que “primer caldria avaluar el funcionament i comprovar que aquest estalvi en la gestió realment es produeix, abans de fer nous pasos” i, en segon lloc, critica que “no s’apliquin la resta de propostes del PMUS relatives al transport públic”.

Els responsables de l’EMT, preguntats avui per la CUP, han assegurat que l’intercanviador, com a molt aviat, no estaria en funcionament fins finals de 2019. És per això que els independentistes no entenen que “l’informe pronostiqui l’estalvi per al 2019 per tal de justificar així la rebaixa de les tarifes”. De la mateixa manera, la formació política ha posat en dubte que, tal i com asseguren des del govern, aquest projecte no afecti el pressupost general d’enguany insistint que “no es fonamenta en res més que especulacions que no n’asseguren la viabilitat econòmica”.

En tot cas la formació anticapitalista diu que la millora de la xarxa, l’avaluació del model intermodal, la creació de línies directes que comuniquin els barris i la renovació amb criteris ecològics, adequats a les necessitats de reducció de gasos, “tots ells són passos previs que l’Equip de govern s’està saltant en el seu desig desmesurat de presentar propostes de cara les eleccions”.

Els cupaires manifesten la seva aposta pel transport públic a la ciutat i reivindiquen que es dugui a terme la construcció de l’estació intermodal i un redisseny de la xarxa que també contempli la connexió directa entre barris perifèrics, a més a més de la instal·lació de marquesines al conjunt de parades, la renovació de la flota tenint en compte criteris ecològics, l’ampliació dels horaris i la millora de la mobilitat al conjunt del Camp de Tarragona. És precisament per aquest compromís que demanen a Ballesteros “que abandoni l’electoralisme i abordi la millora del transport públic de manera seriosa i rigorosa”, afegint que “d’actes de fe ja n’hem tingut prou amb els Jocs Mediterranis”.