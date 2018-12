La CUP-Crida per Girona demana més espai per a les entitats en la programació de la ràdio local

• Demana que s’ofereixi un espai a una entitat que pugui desenvolupar un programa com a prova pilot d’una ràdio participativa

La CUP-Crida per Girona ha presentat un seguit d’al·legacions al pla de programació de l’emissora de ràdio municipal per als anys 2019-2020, aprovat de manera inicial al ple del passat 12 de novembre.

La CUP-Crida per Girona celebra que el govern hi hagi inclòs les seves indicacions en matèria de diversitat política, social, de gènere i amb participació des de l’àmbit social però reitera que el seu model de ràdio pública local passa per la municipalització i la gestió directa. Tot i això, presenta les següents al·legacions per aportar una mirada constructiva a un projecte que considera de vital importància per al

panorama radiofònic gironí.

Des de la formació cupaire es demana incrementar la programació de col·laboració del 10% previst actualment al 20%, reduint lleugerament la producció en xarxa amb altres emissores locals, que actualment es preveu que sigui del 50%. El 40% restant pertocaria a la programació pròpia.

En aquest sentit, la formació independentista aposta per potenciar el principi de participació ciutadana. La CUP-Crida per Girona creu convenient oferir l’espai radiofònic a entitats independents per tal que desenvolupin un programa com a prova pilot d’una ràdio participativa, pensada i gestionada més enllà de l’Ajuntament.

Per últim, els cupaires demanen que dins les accions del pla s’especifiqui d’una manera més clara com es gestionarà la tertúlia dels portaveus dels grups polítics de l’Ajuntament i exigeixen que se’n respecti el pluralisme polític.

La CUP-Crida per Girona considera que una vegada més la lentitud del govern posa en risc la viabilitat d’un projecte de ràdio pública i denuncia que el concurs s’acabarà fent just a les portes de les eleccions.