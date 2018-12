L'ATM amenaça amb mesures legals per silenciar una campanya ciutadana de transparència sobre la T‐Mobilitat

Els col·lectius i organitzacions Pirates de Catalunya, Stop Pujades Transport, Críptica i Coordinadora Obrera Sindical que van crear el web t-mobilitat.info han denunciat amenaces en forma burofaxos i correus electrònics per part dels serveis jurídics de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), en els quals ens acusen de suplantació de la seva identitat i de difondre continguts difamatoris, i exigeixen que tanquem el citat web, així com també el compte de tuiter @tmobilitatinfo. S'escuden en temes de propietat intel·lectual per silenciar informació d'interès públic sobre la T-Mobilitat que l'Administració no està oferint.

El seu objectiu segueix sent informar a la gent sobre el projecte de la T-Mobilitat. I aprofitant l'avinentesa i per evitar que l'ATM se centri en els aspectes accessoris de propietat intel·lectual, les entitats de la campanya obrim un nou portal informatiu (mobilitat.info amb twitter @mobilitatinfo) i que inclourà també altres qüestions relacionades amb el transport públic, amb la voluntat que esdevingui una referència d'informació en aquest àmbit. Pel que fa al web t-mobilitat.info i del twitter @tmobilitatinfo queda en mans de Pirates de Catalunya i Stop Pujades, completament desvinculat de la campanya inicial, com a acció reinvindicativa fins que l'Administració faci l'esforç de donar informació transparent, real, rigorosa i detallada del projecte.

En aquesta línia han lliurat per escrit la resposta al burofax a la seu de l'ATM amb data 28 de desembre, que trobareu aquí conjuntament amb el burofax i en la qual encoratgem a l'ATM a assenyalar públicament aquells continguts que consideri que són certs i els que no s'ajusten a la veritat, atesa la nostra disposició total i absoluta a revisar-los o rebatre'ls amb els nostres arguments. Tenim el convenciment que aquesta via serà infinitament més constructiva per a la societat que la via de les amenaces, i més tractant-se d'un un projecte tan complex i tan poc transparent com ha estat fins ara la T-Mobilitat.

Han instat a les forces polítiques que governen a la Generalitat (PDeCat i ERC), l'Ajuntament (BComú) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (PSC, Entesa i ERC) a manifestar públicament la seva posició davant d'aquestes amenaces i pressions cap a entitats ciutadanes preocupades per la manca d'informació d'interès públic del "vital" projecte de la T-Mobilitat i interessades a informar-ne de la millor manera.