Arran i Alerta Solidària denuncien l'agressió neonazi a Palma i fan una crida a participar en manifestació de la Diada

Arran i Alerta Solidària han denunciat aquests fets en un comunicat que han públic en una roda de premsa, "denunciaem que no es tracta d'un cas aïllat, el feixisme organitzat actua impunement a l'illa i arreu dels Països Catalans, com mostra el fet que van ser aquests mateixos neonazis qui va atacar el Casal Popular Voltor Negre de Palma fa 4 anys"

També han manifestat que "Ara que veim com el feixisme i els seus aliats es treuen La màscara que al llarg de més de 40 anys de règim han fet servir per fer-nos creure en la seva democràcia, és més imprescindible que mai que combatem totes les mostres d'odi i ens organitzem per respondre'ls col·lectivament".

Ara bé, diuen que cal demostrar que "no ens aturen i siguem moltes el 30 desembre al Passeig del Born 18h per reivindicar que Som Mallorca, Som Països Catalans".