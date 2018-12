Aturem el feixisme

Acte de rebuig a l'agressió feixista a Vallromanes

Aquest dimecres la CUP Valldromes farà un acte per denunciar l'agressió feixista que va patir un militant de la cup. Serà a les 7 de la tarda al Casal del poble de Vallromanes (Rambla de Vallromanes 65). Comptarà amb la participació de Maria Sirvent, diputada de la CUP-CC i reepresentants de la CUP de la població.

Els fets van passar sobre les 19 h. d'aquest diumenge quan un grup de persones estaven penjant llaços grocs en suport als presos i preses polítiques al municipi de Vallromanes. Mentre realitzaven l'acció, altres dues persones que passaven pel carrer han començat a seguir al grup durant una bona estona mentre l'increpaven. Al cap d'una estona i després que el grup hagués estat fent cas omís a les provocacions, una d'aquestes persones ha fet caure a terra d'una

empenta a un membre de la CUP i ha començat a donar-li puntades de peu. La resta del grup ha aconseguit aturar-ho i immediatament s'ha trucat a la policia.

La resta del grup va aconseguir aturar-ho i immediatament es va trucar a la policia. Una patrulla de la policia local i una de Mossos d'Esquadra personat al lloc de l'agressió. La persona agredida ha resultat ferida per les contusions i ha estat traslladada a l'Hospital de Granollers per fer el part de lesions i la posterior denúncia per l'agressió.

La CUP del Vallès Oriental-Baix Montseny s'ha solidaritzat amb la CUP de Vallromanes i en especial amb la persona agredida. Rebutgem l'enèsima demostració de violència feixista als Països Catalans contra persones que exerceixen el lliure exercici de la llibertat d'expressió i el dret a l'expressió política en la via pública. Una violència feixista que no oblidem que ha estat fomentada pels representants del Règim del 78 amb l'objectiu d'estendre la repressió política contra els col·lectius que posen en dubte el seu status quo.