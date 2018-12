Llibertats!

Acte a Granollers amb Gabriela Serra per exigir justícia Vianca Vianca Roca

Acte a Granollers amb Gabriela Serra per exigir justícia Vianca Vianca Roca

En nom de la Xarxa de Suport a la Vianca Roca, us fem arribar la convocatòria per a una concentració que tindrà lloc el proper dimarts a les 19 h. a La Porxada. L'acte comptarà amb la presència de Gabriela Serra, activista pels Drets Humans i exdiputada de la CUP-CC, així com familiars de la Vianca i representants de la xarxa de suport.





Continuem exigint justícia per a Vianca malgrat el seu enterrament