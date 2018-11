Euskal Herria

El veïnat d'Altsasu surt de nou al carrer per demanar que els "deixin en pau"

El poble d'Altsasu ha rebut l'acte ultra de Ciudadanos al crit de «que se'n vagin, se'n vagin, se'n vagin», obligant-los a desenvolupar l'acte en una plaça blindada per la Guàrdia Civil i la Policia foral. Molt diversa ha estat la imatge que ha ofert la un altra plaça del poble, on l'ambient festiu i assossegat ha estat la nota predominant de la jornada.

L'assemblea de veïns del poble han organitzat un acte pacífic i festiu on s'ha tornat a exigir que "que deixin en pau" a aquest municipi i "no ho utilitzin políticament"

Un fort dispositiu integrat per agents de la Policia Foral i de la Guàrdia Civil s'ha desplegat pels carrers del poble per evitar incidents entre els assistents a l'acte i les persones que es congreguen als voltants de la Plaça dels Furs, se celebrava l'acte de Ciudadanos

L'acte ha estat vist com un "greuge" en la localitat, la qual cosa ha animat als veïns a donar una resposta "popular, unitària, àmplia, digna i evitant l'enfrontament", d'aquí l'esforç dels veïns per que la protesta no fora a majors.

L'acte ultra s'ha vist interromput per la rèplica de les campanes de l'Església, que amb prou feines han deixat escoltar la intervenció momentàniament. A tot això, cal afegir també la música i els xiulets.

Han hagut moments de tensió a l'arrivada dels assistents a l'acte de Ciudadanos i sobretot al finalitzar aquest, quan han estat conduïts, mitjançant un cordó policial, cap als afores del poble, on els esperaven els autobusos i vehicles en els quals havien arribat.

És en aquest moment quan més insults i crits s'han sentit. Mentre uns cantaven "jo sóc espanyol" o "que visqui Espanya", uns altres replicaven amb "que se'n vagin".