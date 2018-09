Valtonyc no serà extradit

Avui després de la vista dels jutjats de la ciutat belga de Gante, aquests han decidit no extradir en Josep. Des del Grup de suport a Valtonyc celebram que la Justícia Belga hagi pres la decisió de no extradir-lo, tot i que les circumstàncies donades ja feien pensar que el cas seria examinat amb deteniment, i posant especial èmfasi en l’abús de dret que ha suposat condemnar en Josep per «terrorisme», les conclusions han estat clares; les lletres den Josep s’emmarquen completament amb l’exercici de la llibertat d’expressió.

L’Estat Espanyol, una vegada més, ha quedat desemmascarat davant tot Europa com l’estat que a més artistes ha condemnat per les seves expressions. És intolerable, vergonyós i miserable que dins una Europa que pregona les llibertats polítiques existeixin casos com el d’en Valtonyc. Per això, demanam a les màximes instàncies europees que es pronunciïn al respecte, per frenar la censura que estem patint i que demostra que per a res es tracta d’un fet aïllat.

Són moltes més les companyes represaliades que han estat perseguides per denunciar les misèries d’aquest estat, i són moltes les persones perseguides i empresonades injustament per un aparell repressiu que no té res de democràtic.

S’ha evidenciat una vegada més, que l’Audiència Nacional és purament un instrument polític al servei del feixisme més ranci de l’Estat, que persegueix els que critiquen el règim, emparant i deixant impunes completament els que realitzen proselitisme del nazisme.

Així i tot, això no vol dir que en Josep pugui tornar a casa i reprendre la seva vida amb normalitat. Haurà de continuar vivint a l’exili, ja que a dia d’avui quedam pendents de que l’Audiència Nacional s’oposi a la decisió dels jutges belgues i la recorri. I que si aquesta finalment no fóra revocada, ens emplaçaria directament a la contestació del recurs presentant davant el Tribunal Europeu de Drets Humans.

Esperam que les conclusions que adopti el Tribunal Europeu de Drets Humans evidenciaran una vegada més la vulneració de drets fonamentals que s'està patint a l’Estat Espanyol.

No hem de quedar de mans creuades, cal continuar teixint aliances i organitzant la resposta. La maquinària d’aquest estat contra qualsevol opinió dissident no pot ser ni tolerada ni quedar impune. Hem de reivindicar, solidaritzar-nos i ser l’altaveu de totes aquelles companyes que segueixen patint la repressió espanyola.

Volem aprofitar també per a recordar i enviar una càlida abraçada a tots aquells que pateixen la repressió en les seves pròpies carns i que estan tancats per les seves idees, una abraçada Alfredo, Jordis, Oriols, Raúl, Josep, Andrés, Alfon, als Joves d’Alsasua i als exiliats i també per totes les que lluiten, sense vosaltres res seria possible.