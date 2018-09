Homenatge

Son Macià ret homenatge a Toni Sitges, batle del poble en temps de la República, assassinat pels feixistes el 7 de setembre de 1936

Demà divendres el poble de Son Macià retrà homenatge a Toni Sitges Febrer "des Clot" qui va ser batle de la localitat en temps de la República. L'objectiu de l'acte no és altre que dignificar la figura d'un home bo, pagés de professió i batle de la localitat, que va ser detingut un 28 d'agost de 1936 i afusellat a Son Coletes (Manacor) el 7 de setembre del mateix any sense cap causa més que la de servir al seu poble.

L'acte, impulsat per un col· lectiu macianer creat expressament, també vol retre homenatge a la seva família, víctimes de la injustícia i d'un llarg oblit de 82 anys. El col· lectiu i les entitats del poble que l'hi donen suport, pretenen conhortar, reconciliar, dignificar a les víctimes i tancar ferides, tot recordant i fent memòria d'uns fets molt rellevants per Son Macià, i que marcaren la seva historia per sempre.

Durant el seu mandat es va impulsar la delimitació urbanística de la plaça i el seu entom, així com les obres de l'església, elements que constitueixen el centre neuràlgic del poble. Toni Sitges era batle de Son Macià sense remuneració. Va deixar vídua i 3 fills petits, que hagueren d'afrontar la pèrdua del seu pare amb moltes dificultats.

La figura de Toni Sitges és encara ara molt desconeguda i poc reconeguda, tal com succeí amb moltes de les víctimes del franquisme. Toni Sitges fou assassinat a Son Coletes, Manacor, però avui encara es desconeix on són les seves restes. La seva família mai ha estat compensada per cap institució pública i fins als 7 anys de la seva mort no van rebre la "fe de mort". Aquest fet, va fer que el major dels 3 germans hagués de fer el servei militar, quedant la seva vídua amb 2 infants petits. Aquests dos nins, Jaume i Bel, hagueren de deixar l'escola degut a que la seva mare es va negar a que portasin el vestit de falangista, el mateix vestit dels qui assassinaren son pare. Aquest fet els va suposar humiliacions, discriminació i penúries.

Ja en democràcia, tampoc van tenir cap reconeixement i deixaren de confiar en les institucions. Per sort, dos dels tres fills són encara vius i podran veure, a la fi, un primer acte de reconeixement en memòria del seu pare al poble que el va veure nèixer.

A l'acte hi haurà parlaments dels historiadors Antoni Tugores i Tomàs Garau i l'actor Joan Miquel Artigues, combinats amb actuacions musicals. També es presentarà una placa en memòria d'Antoni Sitges i les altres víctimes de la repressió franquista del poble de Son Macià.