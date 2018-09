La Plataforma Cel Net davant dels incidents provocats per l’empresa CATOR d’Alcover

Cel Net

Ahir, 23 de setembre, mentre la ciutat de Tarragona celebrava la fi de la Festa Major, les poblacions de Vilallonga del Camp, el Morell i la Pobla de Mafumet van veure’s afectades per un fort episodi de males olors. Vora mitjanit, una pudor irritant que arribava a causar molèsties a la gola i tos, va impedir agafar el son a les veïnes de la zona.



Tot i l’evidència de la problemàtica, la població no va ser alertada ni informada del que estava succeint. El desconcert va durar hores i van ser les mateixes veïnes les que van haver d’esforçar-se per aconseguir una informació que arribava amb poca certesa. Només els que van poder percebre l’olor amb evidència, van descobrir, després d’unes quantes trucades al 112, que es tractava d’una fuita no tòxica tot i que a la vegada es recomenava confinar-se a casa.



No va ser fins hores més tard que un comunicat oficial de Protecció Civil comunicava que es tractava d'una fuita d'una barreja de productes inflamables (òxid de fenil i difenil) a la sala de calderes de l'empresa de tractament d'olis CATOR, d'Alcover. L’escrit confirmava la dada anterior: es descartava la possibilitat de formació d’un núvol tòxic, tot i que alhora es recomenava el confinament de les veïnes de la zona, tancant finestres i portes i apagant els aparells de ventilació mentre els Bombers de la Generalitat duien a terme les tasques de control de la fuita.



Davant d'aquest fet, la Plataforma Cel Net exigeix una vegada més, que es revisin els protocols de comunicació del Plaseqcat. La població ha de ser alertada de manera immediata, per una canal accessible per a tothom, amb informació clara sobre la procedència i composició de l’episodi, i un pla d’actuació definit. És responsabilitat de l’Administració i de les empreses implicades vetllar per la seguretat dels habitants de la zona i no esperar que siguin els propis habitants que, depenen d’una variable de factors incontables, puguin descobrir les incidències i deduir com actuar.



Des de la Plataforma Cel Net requerim a l'empresa CATOR que expliqui els fets ocorreguts de manera pública. I aprofitem per denunciar i demanar informació pels recurrents episodis de males olors que origina la mateixa empresa i que causen molèsties contínuament als habitants d'Alcover i zones properes.



Per altra banda, recordem a la Generalitat l’urgència d’executar un pla de control integral de la qualitat de l'aire del camp de Tarragona. A hores d'ara, tot i els anys de reclamacions, ni a Vilallonga del Camp, ni al Morell, ni a la Pobla de Mafumet, tenim cap punt de control en continu de la Xarxa de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya que permeti consultar l'estat de la qualitat de l'aire durant episodis com aquest.



Les consignes com les que s'han donat aquesta nit davant d’un tema tan delicat com és la seguretat i la salut de milers de ciutadans, són del tot inadmisibles. Aquests fets demostren que l'operativitat dels acords sorgits del grup de treball de comunicació de la Taula de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona és nefasta. Que tot i els anys de reivindicacions, esforços i treball, no podem veure cap millora real que protegeix-hi els habitants de les zones industrialitzades d’aquesta zona. L'aparent interès dels últim anys per part de l’administració per resoldre la problemàtica, queda dissol amb procediments lents i debats que desemboquen en propostes poc palpables, i perpetuen una situació alarmant per la seva quotidianitat.