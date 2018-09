En defensa del territori

La Plataforma Antiautopistes canvia la ubicació de la trobada per evitar confrontacions

En vista que s’ha organitzat, des de l’àmbit de la dreta campanera, una concentració fora del local on s’anava a celebrar l’assemblea oberta contra l’autopista Llucmajor–Campos, i volent evitar qualsevol tipus d’enfrontament, hem decidit canviar la ubicació de la trobada. Aquesta es celebrarà el mateix dilluns dia 10 de setembre a les 19h a l’Ateneu de Felanitx, situat al carrer de Zavellà número 3.

Així i tot, La plataforma ha denunciat la intimidació que suposa concentrar-se fora d’un espai on s’han de reunir unes persones per tal d’organitzar-se sota les seves idees polítiques basades en la defensa del territori. També ha denunciat les pressions que ha rebut la gestora de l’espai per tal que l’assemblea no es celebri allà mateix. Cal recordar que, fa tres setmanes, presentaren el monogràfic Pus Carreteres! en aquest mateix espai, sense que es registrassin incidents.

Per molt que s’escudin darrera la seguretat vial per convocar la concentració, entenem que existeixen molts altres interessos per tal que s’acabi construint l’autopista, pel que la dreta no vol deixar passar aquesta oportunitat. Així mateix, veiem amb preocupació com s’està cercant la confrontació des de la dreta per defensar un projecte de l’esquerra, mentre aquesta darrera resta callada.

No obstant això, no aconseguiran acovardir-nos: l’assemblea segueix endavant ja que no volem quedar de braços creuats veient com fan una nova ferida al territori. Cal fer el darrer intent per tal d’aturar aquesta nova destrossa. És ara o mai.