Infraestructures

Gira de presentacions del monogràfic «PUS CARRETERES!» una publicació contra l’autopista Llucmajor-Campos.

Aquest divendres dins la campanya «Mallorca no és un tot inclòs» la Plataforma Antiautopistes amb la col·laboració del col·lectiu Tot Inclòs ha anunciat la gira de presentacions del monogràfic que acabam de treure sota el nom de «Pus Carreteres!». Una publicació contra l’autopista Llucmajor-Campos i el sistema de mobilitat i urbanisme basat en l'automòbil. Recordem que aquest nou tram d’autopista ha estat aprovat gràcies al PSIB-PSOE, MÉS, PODEMOS amb la col·laboració del PP, PI i Ciutadadanos del Consell de Mallorca.

La publicació consta de quatre blocs temàtics (antecedents, projecte, reflexions i alternatives) i acaba amb una infografia sobre els costos ambientals, territorials i econòmics que suposarà aquesta megainfraestructura. Una publicació de 12 pàgines d’anàlisi, reflexió i crítica del model de mobilitat que patim des de fa prop de quaranta anys a Mallorca basat en gran part en el transport privat amb cotxe.

Un model que genera exclusió social, un model econòmicament ineficaç i ecològicament irracional.

L’illa de Mallorca ja pateix saturació i massificació, construir un nou tram d’autopista no solucionarà res ans el contrari ajudarà a massificar més. A més, aquesta infraestructura generarà més especulació al sòl rústic i als nuclis costaners, com si no bastàs el que ja tenim. Alguns símptomes d’aquesta massificació i pressió territorial al sud de l’illa són els sis grans centres comercials (Mercadona, Eroski, Aldi, Ldl, Müller i Hipercentro) que s’han instal·lat estratègicament, els darrers anys, a l’entrada de Campos.

Davant això hem decidit fer aquesta publicació de la qual se n’han editat 2000 exemplars que es podran aconseguir a les distintes presentacions que anirem realitzant durant aquest estiu i la tardor. La primera va ser ahir al vespre a Campos a les 20h al local de l’Obra Cultural Balear.

El proper dilluns es presentarà a la Plaça Sant Jaume de Portocolom i ja divendres 24 ho farem a l’Ateneu Lo Tort de Manacor.

Després al setembre serà l’hora de presentar-lo a Ciutat al local del GOB i a l’octubre ho farem a Alaró. Aquestes pròximes setmanes aniran anunciant altres dates i llocs on anirem a presentar-lo.