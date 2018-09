en defensa del Territori

Pus Carreteres fa una crida a la mobilització davant l'imminent construcció de la Via Ràpida Llucmajor-Campos

Els editors de la publicació Pus Carreteres ! han fet una crida a la mobilització davant l'imminent construcció de la Via Ràpida Llucmajor-Campos. D'entrada han convocat una assemblea oberta que tendrà lloc el pròxim dilluns dia 10 de setembre al local de l'Obra Cultural Balear de Campos a partir de les 19h.

En la seva publicació ja exposven de manera teòrica i també pràctica les conseqüències de les construccions d'autopistes i altres vies ràpides en la configuració econòmica, social i mediambiental de Mallorca. Per tant, la presumible construcció d'aquesta nova infraestructura només augmentarà i accelerarà els processos de concentració econòmica i desigualtat social, així com de la insostenible petjada ecològica i de ràtio de cotxes per habitant. I tot sense solucionar els problemes inherents al model de transport de masses en automòbil.

En el context polític actual sabem que configurar un front de lluita contra aquesta infraestructura és una empresa molt difícil. Tots els partits de l'arc parlamentari votaren sí a la seva construcció, la qual ha estat impulsada per un Govern íntegrament d'esquerres. Fins i tot per partits que sempre han fet bandera de la sostenibilitat ecològica i de la justícia social, i que abans, amb uns arguments semblants als nostres, estaven en contra d'aquest desdoblament de la carretera.

"Així i tot, encara que el vent no ens bufi a favor, pensam que hem d'intentar plantejar batalla en aquesta imminent construcció", remarquen els editors