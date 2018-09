llibertat d'expressió

Bèlgica rebutja l'extradició del raper Valtonyc

La justícia belga ha rebutjat l'extradició del raper Valtonyc. El jutge de Gant que porta el cas no ha acceptat cap dels tres delictes que se li imputaven: enaltiment del terrorisme, injúries i amenaces. Després de fer-se pública la decisió, el raper s'ha mostrat feliç de sentir-se lliure, ha criticat la manca de llibertat d'expressió que hi ha a Espanya i ha assegurat que portaran la causa fins al Tribunal Europeu de Drets Humans.

"El jutge ha sigut molt clar, això és llibertat d’expressió i cap de les frases de les cançons té contingut criminal, com hem argumentat tant a Espanya com a Bèlgica", ha afegit el lletrat Gonzalo Boye. Es veu que la fiscalia recorrerà la decisió, tot i així confien que no tingui recorregut, ja que el jutge ha remarcat que no hi ha terrorisme en les lletres de les cançons del raper mallorquí.