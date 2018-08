La CUP-Crida per Girona vol més implicació social i més suport a l’esport base en l’acord amb el Girona FC

La CUP-Crida per Girona ha presentat aquesta setmana al·legacions al conveni que es va aprovar en fase inicial per la cessió de l’estadi municipal de Montilivi al Girona FC. La CUP considera que el cànon anual establert que pagarà el Girona per l’ús de l’estadi és insuficient pel valor que té i proposa incrementar-lo del 2 al 3 per cent, fet que suposaria uns 300 mil euros anuals pel consistori. Així mateix, la formació vol que el conveni inclogui que aquests diners es destinaran com a mínim en un 50 per cent a la promoció de l’esport base, l’esport adaptat i l’esport femení. El text proposat pel govern convergent diu, en canvi, que tots aquests diners es reinvertiran en el mateix estadi que cal recordar que tindrà en exclusivitat la propietat empresarial del Girona fins el 2068.

Per la portaveu de la CUP-Crida per Girona, Laia Pèlach, “és incomprensible que els diners que entren al pressupost públic per la cessió del camp municipal a una empresa durant 50 anys es destinin a inversions per una infraestructura que només utilitzarà la mateixa empresa. Per Pèlach “aquests diners s’haurien d’aprofitar per promoure l’esport base, adaptat i femení que continuen menystinguts i invisibilitzats a la nostra ciutat”. En aquest mateix sentit, la CUP ha plantejat també la necessitat que l’entitat prengui el compromís d’equiparar les condicions entre futbol masculí i femení dins el club i trenqui amb les desigualtats existents avui en dia.

D’altra banda, la candidatura ha presentat una proposta de text que elimina les desenes d’entrades de les que Madrenas vol disposar per poder repartir els dies de partit. La CUP considera que amb les entrades per l’alcaldessa i el regidor d’esports (o aquells a qui deleguin) ja n’hi ha suficient. Finalment, Laia Pèlach ha dit que la formació ha plantejat un seguit de propostes com ara treballar conjuntament campanyes contra el racisme, per la promoció de la llengua o la reducció de residus els dies de partit que no van ser acceptades en la fase de negociació. Igualment, la portaveu cupaire ha alertat que cal també un codi ètic sobre la publicitat del camp i més després de veure com el club ha arribat a un acord amb una casa d’apostes en un context de creixement de la ludopatia com a problemàtica lligada a la salut pública.