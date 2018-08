Antipatriarcal

Es celebra a Agramunt la primera assemblea per constituir un nou col·lectiu feminista a Ponent

Aquest mes de juliol un grup de dones ha decidit de fundar una nova Assamblea Feminista a Ponent. La primera assemblea oberta va tenir lloc a Agramunt, amb una assistència d’una quinzena de dones.

La sentència de “La Manada” va ser la guspira que va fer que es decidissin a convocar una crida mitjançant les xarxes socials, a la que van acudir persones de diferents edats no només d’Agramunt sinó també d’Artesa de Segre, Montsonís, Preixens i Tudela de Segre, entre altres, i membres de diferents col·lectius com l’Associació de Dones l’Esbarjo, Indignats de la Ribera del Sió o del CDR d’Agramunt i la Ribera.

A partir d’aquesta bona acollida, que per part de l’assemblea s’explica com a conseqüència de la necessitat d’aquest tipus d’espais sororitaris, es va decidir començar a posar sobre la taula les necessitats reals de les dones i treballar en la creació d’un nou espai de reflexió, empoderament personal i col·lectiu, i d’acció des d’una perspectiva feminista.

A banda del treball propi de la nova assemblea que s’està gestant, a hores d’ara tot està encara per fer, fins i tot el seu nom, ja que només s’ha col·locat una primera pedra per tal de construir l’espai des de la base i de manera assembleària. De moment, no hi ha consignes ni estructura definida, tot i que ja s’està treballant en futurs actes i campanyes.

Des de l’Assemblea Feminista s’anima a totes les interessades en lluitar pel feminisme a participar en la propera assemblea oberta que tindrà lloc al setembre i que s’anunciarà per les xarxes socials.