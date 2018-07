JJMM2018

La CUP inicia un comptador públic per mesurar el temps que triguen Ballesteros i Villamayor a desvetllar les incògnites sobre els Jocs Mediterranis

La CUP de Tarragona ha fet arribat una bateria de preguntes adreçades a l’alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, i al màxim responsable dels Jocs Mediterranis 2018, el conseller Javier Villamayor, amb l’objectiu de desvetllar totes les incògnites derivades de l’esdeveniment esportiu. La formació anticapitalista tem que l’equip de govern del PSC-PP aprofiti l’estiu per tal d’obviar totes les explicacions que deuen a la ciutadania, és per això que iniciaran un comptador de dies per deixar constància del temps que transcorri fins a aconseguir una resposta.

Les preguntes ja havien estat formulades en diverses rodes de premsa i comunicats, però la candidatura d’unitat popular ha volgut traslladar els seus requeriments de manera formal. Les qüestions formulades són en relació al cost total dels Jocs Mediterranis 2018 amb indicació de la quantitat aportada finalment per cada administració pública i pels diferents patrocinadors, incloent la diferència entre els ingressos pressupostats i els liquidats, així com les despeses indirectes derivades de la celebració de l’esdeveniment esportiu (mantenir instal·lacions obertes més temps, proveir de major assistència sanitària, etc). La CUP també vol saber el número total d’entrades venudes i el de regalades (indicant quantes corresponen a la inauguració, quantes a la cloenda i quantes a totes les competicions esportives, així com el nombre d’espectadors a cadascuna de les competicions. Una altra qüestió d’interès per a la formació anticapitalista és el detall de contractes a persones físiques derivats dels JJMM2018, doncs tenen constància de situacions altament precàries.

Per últim, la formació demana que es faci públic el cost que tindrà el manteniment de les noves instal·lacions esportives que s’han construït, i reitera la necessitat que es dugui a terme una auditoria de gestió de la Fundació Tarragona 2017 des de la seva constitució fins a dia d’avui, a la major celeritat possible.