JJMM 2018

La CUP exigeix que es facin públics els comptes dels Jocs Mediterranis i que Ballesteros i Villamayor dimiteixin

La CUP de Tarragona ha fet aquest matí una roda de premsa per fer una valoració global dels Jocs Mediterranis un cop finalitzats, tal i com els va demanar el conseller Javier Villamayor la setmana passada. Els regidors cupaires Laia Estrada i Jordi Martí han començat la seva intervenció demanant “disculpes en nom de l’Ajuntament de Tarragona, del qual en formem part” a les voluntàries i voluntaris que van participar dels Jocs així com totes i tots els atletes que van competir-hi pel “rotund fracàs, sense cap pal·liatiu” de l’esdeveniment, afegint que des de la formació “mai haguéssim pensat que la incompetència de l’Equip de Govern i del Comitè Organitzadors dels Jocs 2018 pogués arribar a aquest nivell”.

“Tarragona, amb Ballesteros al capdavant, ha fet el paper més galdós de la seva història”, ha assegurat Martí. Considera que l’Equip de Govern actual, “que és incapaç d’organitzar ni una festa de final de curs”, no està capacitat per reconduir la situació actual de Tarragona i “caldran anys i tants esforços per sortir del pou on ens han portat”. A l’hora de posar noms i cognoms als responsables, ha apuntat al màxim responsable polític dels Jocs Mediterranis Javier Villamayor i a l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros.

En la seva valoració, els regidors cupaires han assenyalat la “manca d’autocrítica” dels dos màxims responsables polítics en relació als Jocs, la gestió dels quals, afirmen, s’ha caracteritzat per “les mentides, com per exemple acusant la superació de previsions en la quantitat d’atletes participants com a causa del desgavell organitzatiu; la incompetència en haver de prorrogar uns Jocs que no comptaven amb el finançament necessari; la irresponsabilitat d’avantposar un projecte de partit a les necessitats de la societat tarragonina; el ridícul que han aportat a la ciutat i el malbaratament de diners públics: els autèntics Jocs de la Fam”.

També han repassat les crítiques que des de la formació s’han fet els darrers mesos i setmanes al programa cultural que han qualificat d’“inexistent, irrellevant i espanyolitzador” o la “militarització de la ciutat” amb actes com l’exhibició de la Patrulla Águila o les jornades “familiars” al buc Juan Carlos I. També han valorat les cerimònia d’inauguració, que Estrada ha qualificat de “desastre absolut” per “l’absència de la cultura de Tarragona i Catalunya, per fer-se d’esquena a la gent de la ciutat i a l’esport català i amb la incògnita sobre les invitacions regalades entre grups espanyolistes”. Respecte la cerimònia de clausura, la consellera ha assenyalat que “es va intentar salvar la referencialitat de Tarragona, però la majoria de referents de al ciutat es van veure a les pantalles, no al camp” i ha afegit que “ni regalant 5.000 entrades van aconseguir omplir el Nou Estadi, de fet la quota de share televisiu no va passar del 0,2%”.

Un cop finalitzats els Jocs, la formació anticapitalista exigeix transparència i que es facin públiques “les dades de la Fundació per la Candidatura Tarragona 2017”, que es faci una “auditoria pública de la Fundació Tarragona 2017” i que “tota la ciutat sàpiga com i en què s’han gastat els diners, així com quants falten per pagar i qui assumirà aquest cost”. La CUP es reafirma en demanar la dimissió de Villamayor i Ballesteros i afegeix que “demanin perdó , a la ciutat, a les voluntàries i voluntaris, a les i es esportistes, a les tarragonines i tarragonins, per malmetre el nom de Tarragona i fer-nos fer el ridícul més absolut”.