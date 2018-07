Ciutat morta: a Barcelona venem fum

Com els ecologistes, la FAVB i una trentena d'entitats, creiem que l govern de Barcelona i l’alcaldessa Colau ens ha venut gat per llebre, perquè comercialitzarà electricitat “negra” de la incineradora com si fos verda. Una altra operació més de Colau per vendre'ns fum, però aquest cop fum tòxic.