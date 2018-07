Cultura popular

Un llibre recollirà totes les festes del mar del territori català

Aquest és el quart volum de la col·lecció “Els llibres de Festes.org” en què Manel Carrera i Escudé, director d’aquest espai web de referència, publica part del material recollit durant els seus ja quasi 20 anys d’existència a Internet. Es tracta d’una col·lecció de llibres de gran qualitat, amb un important component fotogràfic i una especial atenció als textos, amb abundants referències històriques i etnogràfiques de les festes que hi apareixen.

Les festes populars al mar

El Calendari de festes del mar serà un llibre inèdit fins ara. Tot i que hi ha alguns articles dispersos en publicacions locals sobre aquest tema, mai fins ara ningú s'havia proposat d'abordar, de forma monogràfica, el patrimoni festiu marítim català.

El llibre recollirà prop de tres-centes festes populars del calendari tradicional que estan, directa o indirectament, relacionades amb el mar. Començant per l'hivern, i seguint el curs de l'any, el llibre explicarà les particularitats que tenen les festes del calendari tradicional (Nadal, Carnaval, Setmana Santa, Sant Joan...) als municipis de la costa, com les les Desembarcades dels Reis d'Orient per mar, les revetlles de Sant Joan a la platja...

Hi haurà festes amb segles d'història, com les processons marineres i els aplecs en ermites dedicades als protectors de pescadors, mariners i navegants, com Sant Pere, Sant Elm, la Mare de Déu del Carme... Però també hi haurà festes relativament noves, vinculades al turisme, al lleure i a la restauració, com les festes d'indians.

Bona part del llibre el formaran totes aquelles festes majors d'estiu dels municipis costaners que tenen algun element que fa referència a l'univers marí, com cercaviles amb gegants pescadors o mariners, balls populars, actuacions de bestiari festiu marí i d'altres personatges fantàstics, curses d'embarcacions autoconstruïdes, regates de tot tipus (vela llatina, llaguts, surf, patí català)...

El principal objectiu del llibre és contribuir a donar a conèixer l'extraordinària diversitat d'expressions festives que ha generat la secular relació entre la gent que viu als pobles costaners i el mar, oferint una visió com més amplia millor.

L'àmbit geogràfic d'aquest treball és sobretot els pobles i ciutats de la costa del Principat de Catalunya, però també inclourà abundant informació del País Valencià, les Illes Balears i la Catalunya Nord.

Un llibre finançat amb micromecenatge

Com els altres llibres de la col·lecció, l'edició del Calendari de festes del mar es finançarà amb micromecenatge a través de la plataforma Verkami. Tothom qui ho desitgi pot ser-ne mecenes, fent una aportació econòmica a canvi d'un o més exemplars del llibre.

El procés de micromecenatge ja ha començat i durarà fins el proper 24 de juliol. Si s'aconsegueix recollir tots els diners necessaris, el projecte anirà endavant i els mecenes rebran els seus exemplars per Nadal d'aquest mateix any.