[Cuba]

L'Assemblea Nacional del Poder Popular escull el nou Consell d'Estat

La IX legislatura (2018-2023) de l'Assemblea Nacional del Poder Popular fou constituïda el passat 18 d'abril. La formen 605 diputats i s'ha votat la candidatura de Miguel Diaz-Canel Bermúdez com a nou President del Consell d'Estat, que substituirà en aquesta funció a Raúl Castro Ruz.

Segons informa Granma, el passat 18 d'abril es va constituir la IX Assemblea Nacional del Poder Popular format per 605 diputats escollits després del procés electoral 2017-2018. La composició de la cambra ha tingut una important renovació dels seus membres. El 56,03 % ha estat escollit per primera vegada i aquells qui repeteixen, 147 només han complert un mandat.

El 53,22% dels diputats són dones, de les quals 179 són delegades de circumscripció i el promig d'edat és de 49 anys, tot i que n'hi ha 24 que són menors de 35 anys. El 13,2% del conjunt dels diputats tenen entre 18 i 35 anys i el 87,6% dels diputats i diputades nasqueren després del triomf de la Revolució. El 40,5% dels membres d'aquest parlament són negres i mestisos.

Quant a estudis, 524 són graduats en educació superior i el 32,39% estan vinculats a tasques a la producció i als serveis. Hi ha 133 diputats que també pertanyen als ògans locals del Poder Popular, tal i com està previst en el model electoral.

D'ençà de la reforma de l'any 1976, en tots els procesos electorals que s'han celebrat, ha participat més del 90% del cens electoral. Dades finals de les eleccions de l'11 de març de 2018, en què votaren un 85,65%, dels quals el 94,42% foren vàlids i augmentà el vot en blanc fins a 4,32%. El 80,44% van votar segons el format de vot Unit (a tots) i un 19,56% per mitjà del vot selectiu.

Elecció dels membres del Consell d'Estat

Després de converses i valoracions entre els 605 diputats i diputades, es va proposar les candidatures per ocupar la direcció del Parlament novament en Esteban Lazo Hernández, Ana María Mari Machado i Miriam Brito Sarroca. Les candidatures van ser sotmeses a votació i ratificades.

Gisela Duarte Vázquez, presidenta de la Comissió de Candidatures Nacional, va ser qui va presentar als diputats les propostes per ocupar els càrrecs president, vicepresident i secretari de l'Assemblea Nacional del Poder Popular. També va fer la proposta dels 31 membres del Consell d'Estat.

Així, la presidenta va exposar que la seva "voluntat (era) que estigués (a la candidatura) qui tingués els mèrits i compromís suficient per tal d'aconseguir el perfeccionament del nostre socialisme". El conjunt de diputats i diputades de la candidatura participen en tasques de direcció des de la base fins a alts nivells. Així destaquen 15 dones, més del 40% són negres i mestisos, el 35,48% són de nova incorporació i el promig d'edat és de 54 anys. Malgrat això més del 70% nasqueren després del triomf de la Revolució.

Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, candidat a President del Consell d'Estat

Segons destaca el seu perfil a wikipèdia, és membre del Buró Polític del Partit Comunista de Cuba (PCC) des de 1997, va ser Primer Secretari del PCC a les províncies de Villa Clara (1994-2003) i Holguín (2003-2009). Va ser ministre d'Educació Superior de 2009 a 2012 així com Vicepresident del Consell de Ministres entre 2012 i 2013. És Vicepresident del Consell d'Estat des de 2013 d'ençà de la VIII Legislatura.

El 1982 es va llicenciar com a Enginyer electrònic a a la Universitat Central de Las Villas Marta Abreu. Va iniciar la seva carrera professional com a oficial a les Forces Armades Revolucionàries fins el 1985. I aquell any va encetar una etapa com a professor a la Universitat Marta Abreu i també es va postular com a dirigent de la Unió de Joves Comunistes.

Entre 1987 i 1989 va complir missions internacionalistes a Nicaragua. Al seu retorn, s'integrà com a dirigent de la Unió de Joves Comunistes (UJC) a la província de Villa Clara. El 1991 fou escollit membre del Comitè Central del Partit Comunista de Cuba, i al 1993 fou Segon Secretari del Comitè Nacional de la UJC.

En 1994 va ser designat primer secretari del Comitè Provincial del Partit a la província de Vila Clara. Durant la seva etapa com a màxima autoritat política en aquesta província, es va caracteritzar per impulsar importants reformes de la vida cultural a la província, entre elles l'obertura i suport al centre cultural "El Potinga" a la ciutat de Santa Clara, el primer local a acollir espectacles de transvestisme de Cuba. El 2003 va ser designat primer secretari del PCC a Holguín i membre electe del Buró Polític del Partit Comunista de Cuba a proposta de Raúl Castro.

10 principis generals del sistema electoral cubà

1. Tots els ciutadans amb capacitat legal per això, tenen dret a intervenir a la direcció de l'Estat, bé directament o per mitjà dels seus representants.

2. El Partit no proposa, no postula ni promou candidats, és el mateix poble qui té aquesta facultat, la qual exerceixen en assemblees públiques en acte lliure i sobirà.

3. Inscripció universal, automàtica i gratuïta dels electors en el registre electoral.

4. El vot és lliure, igual i secret i cada elector té dret a un sol vot.

5. Tenen dret al vot els cubans que hagin complert 16 anys, tret dels incapcitats mentals prèvia declaració judicial de la seva incapacitat i els incapcitats judicialment per causa de delictes.

6. Els joves majors de 16 anys poden ser escollits. Quan es tracti de Diputats a l'Assemblea Nacional cal tenir 18 anys.

7. Els membres de les Forces Armades Revolucionàries i els altres membres dels instituts armats tenen dret a escollir i a ser escollits.

8. Inexistència de campanyes electorals discriminatòries, milionàries, ofensives, difamatòries i denigrants. Els candidats no poden fer campanya a favor seu.

9. Total transparència en els comicis.

10. Obligació que tots els electes ho siguin per majoria. El candidat sols és electe si obté més del 50% dels vots vàlids emesos.

Algunes dades històriques



Després del triomf revolucionari de 1959 i la fugida del dictador Fulgencio Batista, el President del nou govern fou Manuel Urrutia Lleó (gener-juliol de 1959). El febrer d'aquell any Fidel Castro seria designat Primer Ministre en substituir a José Miró Cardona. Manuel Urrutia Lleó dimití del seu càrrec per pressions populars. Fidel Castro es va reincorporar al càrrec de Primer Ministre després d'una important manifestació davant del Palau Presidencial. Es va escollir de President a Osvaldo Dorticós Torrado, qui fou President de Cuba des de juliol de 1959 fins al desembre de 1976.

En correspondència de l'entrada en vigor del nou sistema representatiu, el 2 de desembre de 1976 es constitueix la I Legislatura de l'Assemblea Nacional del Poder Popular formada per 481 diputats. La reforma elimina el càrrec de President de la República i crea l'òrgan del Consell d'Estat que és escollit per l'Assemblea Nacional del Poder Popular. Fidel Castro és escollit President del Consell d'Estat i Raúl Castro, Primer Vicepresident. Aquests càrrecs els revalidarien en 5 ocasions més, fins que a la VII Legislatura, 24 de febrer de 2008, Raúl Castro seria escollit per ocupar President del Consell d'Estat, després que Fidel Castro renunciés al càrrec del qual ja s'havia retirat prèviament per motius de salut. A la VIII Legislatura, Raúl Castro revalidaria com a President del Consell d'Estat i com a Primer Viceministre seria escollit Miguel Diaz-Canel Bermúdez, el qui avui ha estat nominat a ser President del Consell d'Estat.