Llibertat

La plataforma No Callarem presenta la Setmana Per La Llibertat d'Expressió

De l'11 al 15 d'abril s'organitzaran debats, concerts i fires populars a La Model

La plataforma No Callarem presenta la Setmana Per La Llibertat d'Expressió

El col·lectiu No Callarem omplirà d'activitats culturals l'antiga presó Model de Barcelona del 9 al 15 d'abril amb l'objectiu de reivindicar la llibertat d'Expressió i combatre la censura, segons han maniestat els portaveus del col·lectiu en la presentació dels actes.

La Setmana arrencarà dilluns que ve 9 d'abril amb la publicació d'un tema musical en el qual han participat una quinzena d'artistes i conté versos del col·lectiu musical La Insurrecció, i dels rapers Valtònyc i Hasél.

La programació seguirà el dimecres 11 d'abril amb activitats d'art, dansa, música i fotografia a l'interior de la Model, i en les quals participessin artistes i personalitats com Maria Arnal, Estel Boada i Laura Benítez, entre unes altres.

El dijous 12, l'antic centre penitenciari acollirà una actuació musical de Clara Peya i un espectacle de titelles, a més del debat 'Veus afectades' amb la participació de Valtònyc, Cassandra, Laia Serra i Josep Ramoneda, entre uns altres.





Solidaritat amb els presos polítics

Divendres 13 d’abril, s’oferiran els ‘concerts empresonats’ amb Gemma Humet, Cesc Freixas, Émbolo o Anabel Vélez. Dissabte 14 d’abril, tindrà lloc el debat sobre censura i repressió a la literatura i a la premsa i també una projecció. Entre les persones que hi prendran part hi haurà el vice-president d’Òmnium, Marcel Maurí; la periodista Txell Bonet, companya de Jordi Cuixart; Fernando Muñoz i Pere Rusiñol

Fira i concerts envoltant la Model

Diumenge 15, la 'Setmana de la llibertat d'expressió' ocuparà els carrers Entença i Rosselló a l'altura de la Model per envoltar l'antiga presó amb una gran fira popular per la llibertat d'expressió que inclourà concerts, espectacles d'humor i teatre, una arrossada popular, poesia i una fira de moviments socials i llibres de pensament crític. La fira constarà de quatre escenaris en què a més de música s'hi programaran activitats d'altres disciplines i activitats per als més petits.

En la programació musical d'aquests quatre escenaris de la fira popular seran els dels músics Maria Arnal i Marcel Bagés, Valtonyc, Pablo Hasél, Núria Graham, Joan Colomo, Gramophone All Stars, Amparo Sánchez (Amparanoia), Pau Vallvé, Tory Sparks i Mi Capitán, format per membres de Love of Lesbian, Sidonie i Egon Soda. També hi haurà poesia amb, entre d'altres, Martí Sales i Núria Martínez humor amb Kike García (El Mundo Today) i concerts infantils de Xiula, Penguins i Zebrass Marching Band.

En formen part el Sindicat de Músics Activistes de Catalunya – SMAC! / Ateneu Popular 9 Barris / The Good Good – Promotora de Projectes Artístics / Defender a Quien Defiende / Babel Sound System / Buckshott Sound / SGS – Societat Gastronòmica Subversiva / Defensem DDHH / RAI – Centre de Recursos d’Animació Intercultural de Barcelona / Reskate Studio / Alicia Música / Gats / Novact / Alterevents – Esdeveniments des d’una Economia Transformadora / BccN – Festival de Cine Creative Commons de Barcelona / Casal Antoni Sala i Pont / Tigre de Paper Edicions / El Raig Verd Editorial / Konvent Puntzero / Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans / Quesoni / La Tremenda / Antic Teatre / Òmnium Cultural / Grup de Periodistes Ramon Barnils / Teatre amb R de República / L’Afluent / La Mosca TV / La Zurda / Contrabanda FM / Scanner FM i Carne Cruda.