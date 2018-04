solidaritat amb el poble rifeny

La CUP de Tarragona apel·la el govern local per tal que se solidaritzi amb el poble rifeny

Aquesta setmana, una desena de persones membres del Comitè de suport al moviment popular rifeny han acampat davant del consolat marroquí de Tarragona per tal de visibilitzar davant la població tarragonina la lluita pels drets del seu poble. Membres de la CUP de Tarragona s’hi van apropar ahir a la nit per mostrar el seu suport i, en aquest sentit, recorden que el conflicte ja havia estat objecte de debat en la política local a Tarragona, concretament en el plenari del juny de 2017 a través d’una moció que van presentar els anticapitalistes.

La proposta, que no va prosperar pels vots en contra de PSC, PP i Ciutadans, recollia en l’exposició de motius les caracaterístiques del conflicte al Rif, constatant que es tractava d’un moviment “de caràcter pacífic”, les reivindicacions del qual “estan centrades en la petició de valors democràtics, de drets humans i de reconeixement dels trets culturals i lingüístics del poble rifeny” i denunciava la “militarització” d’aquest territori com a resposta del govern marroquí.

Els cupaires, en vistes que “el conflicte no s’ha solucionat sinó que, a sobre, ha empitjorat amb el tracte inhumà als presos polítics rifenys” i també “en solidaritat amb la protesta del Comitè de suport al moviment popular rifeny de Tarragona”, considera que l’Ajuntament de la ciutat hauria de “posicionar-se públicament”, tal i com es proposava en la moció, “rebutjant de forma incondicional qualsevol tipus de violència que s’exerceixi contra la llibertat d’expressió de la població del Rif” i “reclamant la desmilitarització del Rif com a mesura per garantir l’exercici d’un diàleg normalitzat”.

En el consell plenari del proper divendres 20, la CUP demanarà formalment aquest posicionament públic al govern de Ballesteros a través d’un prec. Afirmen que “la defensa dels drets humans ha de ser sempre un estandard de les institucions democràtiques”, apel·lant el govern local per tal que “no faci ulls clucs davant aquest conflicte”. Des de la seva formació mostren “la solidaritat amb el poble rifeny i amb totes les persones que han estat i estan sent víctimes de la repressió ferotge del govern marroquí”.