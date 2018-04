Homenatge Guillem Agulló

Feliu Ventura, Miquel Gil, Flora Sempere i Berta Iñíguez a l'espectacle Ovidi4 del Palau de la Música de València

El Palau de la Música de València acollirà este diumenge, 8 d’abril, l’espectacle Cuidem-nos d’en el marc del cicle Rock, pop..., al Palau. La banda està formada per la cantant, el poeta, el periodistai el guitarristaEn esta ocasió, el grup tindrà uns convidats de luxe que participaran en aquest espectacle multidisciplinar. Així, han confirmat la seua col·laboració els cantants),), i l'actor. Per últim, el concert també comptarà amb la presència de la família de, jove militant de Maulets que va ser assassinat per un neonazi l’11 d’abril de 1993, ara fa 25 anys.Tots ells posaran en escena una representació multidisciplinar, amb un muntatge proper al teatre on s’escoltaran poesies i cançons. Al llarg de la funció, el grup rememorarà alguns episodis de la història contemporània i analitzarà la situació política actual.Així, es farà memòria de la Guerra Civil, la repressió franquista i la transició. A més, també seran recordades les víctimes dels camps de concentració nazis. D’altra banda, es posaran de relleu les situacions d’injustícia que es viuen en el món actual: l’exclusió social, la corrupció sistèmica, els desnonaments, els dèficits democràtics, la violència masclista, etc.Esta visió crítica d’episodis passats i actuals tindrà com a vehicles de transmissió la poesia i la música. Els textos de, entre d’altres autors, s’intercalaran amb les cançons d’. Així mateix, recordaran el poeta i crític d'arten el desè aniversari de la seua mort.D’esta manera, Cuidem-nos es converteix en una reflexió punyent sobre el passat i el present amb la voluntat de construir un futur diferent. I, sempre, amb la cultura com a eina de resistència.Les localitats per al concert d’Ovidi4 ja es poden adquirir per Internet en la pàgina oficial del Palau de la Música ( http://bit.ly/2I86FTY ) i Servientradas ( http://bit.ly/2FpSQ1J ) per 10 euros més despeses de distribució. A més, els tiquets estan disponibles en les taquilles del recinte de dimarts a diumenge, de 10:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 21:30 hores.En les pròximes setmanes, l’auditori del Passeig de l’Albereda acollirà les actuacions deamb(5 de maig);(26 de maig);(7 de juny); i(17 de juny). El cicle es reprendrà després de l’estiu.Rock, pop..., al Palau és una iniciativa del Palau de la Música en col·laboració amb l’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV).