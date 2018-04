Celebren la resposta de la justícia europea i exigeixen la llibertat dels membres del Govern i de les entitats civils empresonats

Celebren la resposta de la justícia europea i exigeixen la llibertat dels membres del Govern i de les entitats civils empresonats

Les ADIC -Assemblees de Treballadors i Treballadores en Defensa de les Institucions Catalanes- celebrem l'alliberament del Molt Honorable Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, i que les justícies belga i escocesa hagin deixat en llibertat sense fiança els Honorables Consellers Meritxell Serret, Lluís Puig, Antoni Comín i Clara Ponsatí. Tanmateix, mentre celebrem la resposta de la justícia europea, exigim la llibertat dels membres del Govern i de les entitats civils empresonats a Espanya.

Així mateix, considerem necessari recordar que aquestes decisions judicials no representen cap victòria democràtica ni cap retrocés en la deriva dictatorial i repressiva endegada per l'Estat espanyol, arran del referèndum d'autodeterminació de 1'1 d'octubre. És per això que volem remarcar que, tant el costoonemene de la justícia alemanya-segon el qual es nega el delicte de rebel·lió-com les decisions de la justícia belga i escocesa reflecteixen la veritable separació de poders que s'esdevé més enllà de les fronteres de l'Estat espanyol; un principi essencial en qualsevol societat que es pretengui democràtica.

Mentrestant Catalunya continua sotmesa a la persecució judicial, política i policial de l'Estat espanyol, el qual normalitza la repressió a través dels mitjans de comunicació, amb l'objectiu de minvar les aspiracions polítiques, pacifiques i democràtiques del poble de Catalunya.

L'aplicació arbitrària de l'article 155 de la Constitució espanyola, sense base jurisprudencial ni doctrinal, ha reduït l'Administració de la Generalitat a una gestora precària de serveis minims i impossibilitada per desplegar polítiques públiques, fet que suposa un estroncament en el desenvolupament social, cultural i econòmic del nostre país.

En aquest sentit, volem assenyalar, també, la persecució i l'assetjament de diversos servidors públics que continuen en el punt de mira de l'Estat pel simple fet d'haver dut a terme les seves funcions, d'acord amb principis professionals; fet que s'exemplifica en el processament de la cúpula dels Mossos d'Esquadra encapçalada pel major Trapero.

No volem oblidar que, més enllà de l'Administració, la macro operació contra qualsevol ciutadà o entitat que divergeixi del pensament hegemònic de les estructures estatals no s'atura, independentment de l'edat, la professió o la condició social, amb l'objectiu d'atemorir-nos i fer-nos renunciar a l'exercici de drets democràtics bàsics. La criminalització dels CDR, la persecució d'Òmnium i de l'ANC, l'assetjament judicial de centenars d'alcaldes i d'alcaldesses, i el degoteig constant de citacions judicials i d'esments a diligències de la Guàrdia Civil són exemples d'una estratègia que té per objectiu anOrrear la posició politica majoritària a Catalunya.

És per tot això que les ADIC seguirem treballant en la construcció de la República Catalana, amb el ferm convenciment que només aixi esdevindrem servidores públiques lliures, que treballen per a una ciutadania lliure, en una societat lliure, democràtica, equitativa i acollidora.

V1SCA LA REPÚBLICA CATALANA

Barcelona, 7 d'abril de 2018