antimilitarisme

Banc Sabadell finança un fabricant de bombes de dispersió, tot i estar legalment prohibit a l’Estat espanyol

Aquest dijous 19 d’abril dos membres de la Campanya Banca Armada assistiran a la junta d’accionistes de Banc Sabadellque se celebrarà enguany a la ciutat d’Alacant, després que l’entitat hi traslladés la seva social fa uns mesos. Hi participaran per denunciar que Banc Sabadell ha finançat amb 21.361.225,69 euros l’empresa Orbital ATK, implicada en el negoci de les bombes de dispersió, malgrat les polèmiques implicacions que té aquest tipus d’armament i el fet que els crèdits més importants es van atorgar al 2013, tres anys després que l’Estat espanyol signés el tractat que en prohibeix el seu ús i fabricació. A banda d’Orbital ATK, de 2011 a 2017, el Banc Sabadell ha invertit 96.685.973,85€ en altres empreses de la indústria armamentista com són MAXAM, AECOM, INDRA i OESIA.

Bombes de dispersió com les que Orbital ATK ha contribuit a fabricar, alliberen desenes o centenars de submunicions que poden cobrir una àrea equivalent a diversos camps de futbol i que fa que, qualsevol persona dins de l'àrea que abasteix aquesta bomba, ja sigui militar o civil, quedi morta o malferida. A més, moltes de les submunicions que no exploten resten actives com a mines terrestres, essent una amenaça mortal per a qualsevol persona fins molt després que finalitzi el conflicte. Aquest fet suposa que el 98% de les víctimes de les bombes de dispersió siguin civils. La Cluster Munition Coalition calcula que més de 20.000 persones han mort en els darrers 50 anys per les bombes de dispersió utilitzades a 35 conflictes armats. El 40% d’aquestes víctimes mortals eren menors.

Després d’adherir-se al tractat l’any 2008, i d’entrar en vigor el 2010, l’Estat espanyol es va convertir l’any 2015 i gràcies a l'èxit de la campanya “Stop inversions explosives”, en el desè país a prohibir el finançament de les bombes de dispersió. L’aprovació de la Llei 27/2015 de 28 de juliol, a banda de la prohibició de l'ús, la producció, el comerç i l’emmagatzematge de bombes de dispersió, prohibia que les entitats financeres espanyoles financessin la producció d'aquestes armes a països que no han signat encara el tractat. Això, però, no va suposar un impediment perquè Banc Sabadell seguís finançant Orbital ATK.

Una empresa que, a banda de fabricar bombes de dispersió, està implicada en la fabricació d’armament nuclear, com ho està també l’empresa AECOM. Segons l’estudi Don’t Bank The Bomb, realitzat per l’entitat holandesa PAX, aquestes dues empreses formen part de les 20 involucrades en la producció de components claus per als arsenals nuclears. AECOM, que ha rebut finançament per valor de 23.773.285,16 euros per part del Banc Sabadell, és un proveïdor global d’equipament i armes pel sector militar, com ara tancs, sistemes d’artilleria o sistemes de defensa antiaèria. A més, participa en el manteniment de la infraestructura del Nevada National Security Site (NNSS), un complex clau als EUA per a la producció d’armes nuclears.

Les empreses d’armes que reben finançament del Banc Sabadell

L’entitat ha finançat, també, altres empreses molt conegudes relacionades amb el sector armamentista, que fan negocis amb Aràbia Saudita, implicada des de fa anys a la guerra del Iemen. És el cas de Maxam i Oesia. Maxam, una de les majors empreses mundials d’explosius, ha rebut del Banc Sabadell 34.470.857,12 € a través de crèdits. Oesia, dedicada a la tecnologia aplicada al sector militar i que ven software per avions de combat Typhoon com els 76 adquirits per Aràbia Saudita, ha rebut crèdits de Banc Sabadell per un valor de 1.236.675,54 €. És important destacar que Banc Sabadell també ha finançat INDRA, que es dedica entre altres coses a l'electrònica militar, simuladors de vol, sistemes de tir i defensa electrònica, amb 4.736.932,93 € a través d'emissions de bons i pagarés.

Durant les darreres setmanes, la campanya Banca Armada ja ha participat a la junta del BBVA que es va celebrar a Bilbao, a la del Banco Santander, celebrada a Santander i a la de CaixaBank i Bankia, celebrades a València, gràcies a la delegació de vot de molts accionistes crítics per denunciar totes aquestes inversions en armament. Amb la Junta del Banc Sabadell la campanya acaba el seu període d’activisme accionarial fins l’any vinent.