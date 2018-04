No Callarem

Acte a Riudebitlles per la llibertat d'Expressió amb l'actuació d'en Valtonyc

L'acte comptarà amb la presència de diferents persones amb casos judicials pendents amb la justícia espanyola, i pretén evidenciar la deriva antidemocràtica de l'estat espanyol amb la judicialització de causes tant desmesurades com la del raper mallorquí Valtonyc, condemnat a presó per cantar!

Al finalitzar l'acte es projectarà un vídeo salutació de l'Anna Gabriel, política catalana exiliada a Suïssa, que també participarà de l'acte des de la distància.

Aquest proper dissabte 21 d'abril, aprofitant l'actuació d'en Valtonyc a Riudebitlles, a les 19h a les Escoles Velles Endavant Penedès conjuntament amb MP-CUP Riudebitlles, CDR i el grup de suport a Valtonyc, organitzaran una xerrada amb el títol "Davant la repressió, No Callarem!".