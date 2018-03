Estellés

Pau Alabajos estrena "Ciutat a cau d'orella" en el Teatre Micalet de València

Pau Alabajos posarà de llarg el seu últim disc, Ciutat a cau d’orella, avui i demà, en el Teatre Micalet de València. L'àlbum és un homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés en el 25è aniversari de la seua mort. Les entrades per al primer concert es van exhaurir fa setmanes i sols en queden unes poques per al segon recital. L’espectacle també formarà part de la programació del Festival Barnasants. El cantant valencià actuarà el dissabte, 7 d'abril, a Sant Llorenç d'Hortons (Alt Penedès).



El repertori del nou disc de Pau Alabajos està format per dotze poemes extrets de diversos llibres i reculls de versos que pretenen reivindicar la modernitat i vigència de l'homenot de Burjassot. La clau que obri tots els panys (1971), el Llibre de meravelles (1971) i Sonata d'Isabel (1990) són algunes de les obres representades en l'antologia realitzada pel músic. A més, el títol de l’àlbum, Ciutat a cau d’orella, també va donar nom al primer poemari de l’autor, publicat en 1953. La veu d'Alabajos ens remet a la geografia humana de l'urbs, a les històries quotidianes i a les carícies, mossos i arraps traçats per Estellés. I ho fa amb sonoritats pròximes a la música pop i a l’indie.



Estellés escrivia “perquè sentia la necessitat profunda d'evacuar del seu cos alguns pensaments o emocions que li rosegaven la consciència” assenyala el cantautor de Torrent. Així, quan feia versos sobre el poble, “podem tocar amb els dits la pols del carrer, les fulles de lletuga espargides per terra, la calç blanca de les parets. Podem olorar, fins i tot, el fem dels camps de conreu i escoltar com criden els grills amagats entre la brossa dels marges”.



Així mateix, prossegueix Alabajos, “Estellés també parla sobre la voluntat de ser poble, sobre la determinació col·lectiva i vigent de construir un País, de conrear una llengua i una cultura, d'assumir la nostra veu com a valencians i ens convida a eixir al carrer, a embrutar-nos les mans, a arremangar-nos la camisa”.



Ciutat a cau d’orella: el disc

El nou treball de Pau Alabajos va ser enregistrat durant els mesos de juny i juliol de 2017 als estudis Blind Records de Barcelona. La gravació va ser realitzada per Santos&Fluren, el duet creatiu format per Santos Berrocal i Florenci Ferrer. Cal dir que per les seues mans han passat els noms més importants del pop estatal: Iván Ferreiro, Supersubmarina, Sidonie, Love of Lesbian o Shuarma, entre d'altres.



A més, els dos han acompanyat Pau Alabajos en la vessant musical (percussions, bateria, teclats, guitarres, baixos, etc.). El treball instrumental també ha comptat amb les cordes d'Adriana Sena (al violoncel) i Laura Navarro (al violí). Aquesta última, col·laboradora habitual del torrentí, també s'ha encarregat dels arranjaments de corda d'alguns dels temes del disc. Així mateix, cal destacar la interpretació en directe per part de la Lira Ampostina de la cançó "Coral romput", amb arranjaments per a banda simfònica de Roger Conesa.



D'altra banda, Sergi Bautista va ser l'assistent tècnic d'enregistrament i mescla a Blind Records. L'àlbum va ser masteritzat per Mario G. Alberni als estudis Kadifornia Mastering d'El Puerto de Santa Maria (Cadis) durant l'agost de 2017.



Per últim, el disseny de la portada i l'interior del disc són obra de l'arquitecta i fotògrafa valenciana Raquel Escrivà.



Pau Alabajos: discografia

Pau Alabajos va debutar l'any 2004 amb l'àlbum Futur en venda(Cambra Rècords). En el seu repertori va incloure algunes de les cançons que interpretava pels carrers del barri de Ciutat Vella del Cap i Casal. Quatre anys després va veure la llum Teoria del caos(Cambra Rècords) i, en 2011, Una amable, una trista, una petita pàtria (Bureo Músiques).



El cantautor va celebrar els 10 anys de carrera musical amb un recital al Palau de la Música de València. En eixa ocasió, el van acompanyar l'Orquestra Simfònica del Coral Romput, amb més de vuitanta instrumentistes, i les veus de Núria Cadenes, Vicent Partal, Amàlia Garrigós, Rodonors Invictes, Feliu Ventura, Cesk Freixas i Miquel Gil. Eixe concert, que va tenir lloc el 29 de setembre de 2012, va ser recollit en el disc #paualpalau (RGB Suports, 2014).



Finalment, l'any 2016 es va editar L'amor i la ferocitat (Bureo Músiques), enregistrat a Nashville (Tennessee, Estats Units) amb el productor nord-americà Brad Jones.



D'esta manera, Ciutat a cau d’orella és el setè disc en la trajectòria de Pau Alabajos.