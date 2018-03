8N

Més de 200 presones es concentren als jutjats d'Igualada per donar suport als 51 investigats

Centenars de presones s'han concentrat aquest matí davant del Jutjat d’Igualada per donar suport als 51 investigats que estan citats a declarar aquest dimarts i dimecres per un presumpte delicte de desordre públic per haver participar als talls a l’autovia A-2 a l’alçada d’Òdena durant la vaga General del 8N. La defensa d’aquestes persones, està convençuda que l’acusació “no té recorregut ja que no hi va haver cap acte de violència”.

Entre els concentrats, també hi havia el diputat d’ERC Ernest Maragall; el diputat de la CUP, Vidal Aragonès; l’actor Toni Albà; Marina Llansana en representació d’Òmnium Cultural i Josep Castelltort per part de l’ANC.