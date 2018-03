Catallà a l'escola

Manifestació multitudinària en defensa de l'escola catalana malgrat la plutja

Sota el lema "L’Escola catalana, democràtica i cohesionadora, no té por", la comunitat educativa s'ha manifestat al centre de Barcelona per defensar el model d'immersió lingüística i protestar contra els atacs a l'escola catalana després que fa un mes el ministeri d'Educació anunciés que vol incloure una casella en els formularis de preinscripció escolar de cara al curs vinent perquè els pares puguin escollir si volen que els seus fills estudiïn en castellà, i acabar així amb el català com a única llengua vehicular als centres d'ensenyament.

La marxa estava convocada per la Plataforma Unitària Som Escola, que integren sindicats com USTEC-STEs i el Sindicat d'Estudiats dels Països Catalans (SEPC), agrupacions de famílies d'alumnes com la FAPAC o entitats com Òmnium Cultural i l'ANC. La manifestació, estava encapçaladada per Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium; Agustí Alcoberro, vicepresident de l'ANC, i el president del Parlament, Roger Torrent.

Al final del recorregut, al Parc del Nord, han intervingut Mercè Terès, de Som Escola; Marina Gassol, que ha parlat en nom de les famílies, Ramon Font, mestre i membre del sindicat Ustec-Stes i l’exdiputat Albano-Dante Fachín.

Font també ha estat crític amb les acusacions d'alguns sectors d'adoctrinament independentista. "La nostra feina és explicar, no només la història, sinó les coses que passen a l'entorn de l'alumnat", ha dit Font. "Si un nen, el dia 2 d'octubre veu l'escola trencada i les feines per terra, em sembla que no li podem dir que han estat els 'angelets o els Reis de l'Orient", ha reblat.

Fachín també s'ha adreçat als manifestants principalment als nouvinguts que "no coneixen l'idioma". "No tingueu por", ha reclamat. "És una meravella, us enriquirà, mai es perd res aprenent una llengua, sempre es guanya", ha assegurat. "No feu cas dels qui diuen mentides per esgarrapar quatre vots miserables", ha sentenciat.