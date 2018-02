Ensenyament

USTEC-STEs en contra de les proves de competències bàsiques

USTEC·STEs davant la realització aquests dies de les proves de competències a 4rt d’ESO vol recordar que l'assoliment de les competències bàsiques s'avalua de manera contínua al llarg de tot el curs, tal com diu l’apartat 7.2 de la resolució ENS/2365/2017 per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria:

"7.2 El centre integra els resultats de la prova dins dels processos ordinaris d'avaluació, els quals completen i enriqueixen les diferents fonts d'informació de què disposa el centre per identificar en cada alumne el grau d'assoliment de les competències i els coneixements bàsics i, si s'escau, els factors que poden condicionar el seu itinerari formatiu posterior. Aquests resultats no determinen la qualificació final de l'alumne ni les decisions respecte a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria."

Segons el sindicat, l’alumnat està sobradament avaluat cada dia pel seu professorat tant pel que fa a les competències bàsiques com en l’assoliment d’objectius i continguts. L'avaluació continua és la millor eina per garantir una millora constant. L' alumnat és avaluat en tots els processos d’aprenentatge, el professorat ho és en la seva tasca diària, però caldria que també s’avalués l’Administració pel que fa a l’aportació dels recursos necessaris, suport als professionals, i en definitiva, en la seva implicació en el foment de la xarxa pública de la qual és titular.

A més a més, diu que el Departament s’avançà a l'hora d'aplicar les proves de competències i les diagnòstiques sota aquesta filosofia de les revàlides de la LOMCE, per molt que en el seu discurs es mostrés contrari a aquesta llei. Tot aplicant criteris LOMCE, el Departament fa anys que utilitza els resultats d’aquestes proves com a indicador per fer rànquings i classificacions de centres fins el punt de contribuir a determinar les retribucions del professorat.

El sindicat ha manifestat el seu suport a l'alumnat i a les famílies que es plantegin desobeir les competències bàsiques, fruit de la pròpia reflexió. Per la seva banda, El Sindicat d’estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha fet una crida al boicot, sobretot a través de Twitter, en què demanava als estudiants contraris a aquesta avaluació amb el lema ”l’educació no és una competició”.