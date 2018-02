Ningú no és perfecte

L'Estat espanyol fa olor a podrit i aquí, Catalunya, ningú és perfecte. M’explico: Esquerra Republicana de Catalunya acaba de cometre, al meu parer, un error tàctic de considerables dimensions, en prendre el President del Parlament la decisió de deixar en suspens la celebració formal de la investidura del President de la Generalitat.

I si ho considero una errada greu, no és tant pel to emprat en el discurs -encorsetat i fred- sinó per els efectes nocius sobre els més de dos milions de persones que el passat 21-D vam votar per la República. Perquè nociu és actuar- conscient o inconscientment- inoculant el virus de la divisió i obrint bretxes que poden debilitar i molt el recorregut a la plena sobirania de la nostra Nació.

Junts per Catalunya, com abans Junts x Si, ni Esquerra Republicana de Catalunya, ni la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent, són perfectes. No els hi demanem que ho siguin, doncs ja sabem que això no és possible, però si demanem que s’equivoquin el menys possible, que siguin fidels al seu poble. I, sobretot, que no ens menteixin ni enganyin.

No és temps, encara, d’analitzar a fons el succeït dins les dues principals forces polítiques abans citades durant els fets de setembre i sobretot d’octubre de l’any passat. Però si sabem que els principals líders, llavors dins de Junts x Si, ens havien assegurat abastament que disposàvem de totes les eines per a poder ser i actuar com a Estat. Fonamentalment de les econòmiques, que són les que suporten totes les estructures que vertebren un Estat.

Sóc dels que penso, em sembla que en som pocs, que sí hi havia -i segueix havent-hi- el mínim suficient d’estructures d’estat sobre les que avançar en la construcció de la República. Son, aquestes estructures, les que ja te consolidades la Generalitat. Funcionaran millor o pitjor, però ja les tenim per a poder perfeccionar-les. El que si sembla que no tenim, són els recursos financers sobre els que funcionar com un Estat. O potser, i més ben dit, el que ens manca és la capacitat d’obtenir-los, tenir- los i usar-los. Aquest si que és un gravíssim problema que cal resoldre per avançar en la construcció de la República.

I no penso que aquest gravíssim problema el puguem resoldre quedant-nos en ser una “autonomia” de l’Estat Espanyol. La situació en que ens col·loca la decisió presa per ERC, per boca del President del Parlament, és delicada. Torno a insistir en el mot divisió, no ens el podem permetre de cap manera. Cal amb urgència trobar la fórmula de fer desaparèixer les esquerdes incipients i cal trobar i acordar, amb la mateixa urgència, la millor manera possible de constituir un Govern d’unitat Republicana.