Per a la República

La CUP internacionalitza el conflicte que es viu a Catalunya amb un acte a Ginebra

Sota el lema "Sobirania de Catalunya i respecte dels drets polítics", la CUP ha convocat una jornada d'internacionalització del conflicte que es viu actualment a Catalunya, aquest dimarts al migdia a Ginebra.

L'acte en format de roda de premsa, comptarà amb la participació de David Fernàndez i Aina Tello com a responsable de les relacions internacionals de la formació. Serà moderat pel periodista Juan Gasparini.

La CUP organitza aquesta roda de premsa per parlar sobre la situació a Espanya i més precisament a Catalunya. Des de 2012, Catalunya ha obert un procés d'autodeterminació liderant consultes amb els ciutadans que volen celebrar un referèndum; el més recent ha tingut lloc l'1 d'octubre de 2017.

Amb una participació del 43,3%, la majoria de 2.033.038 van votar per la independència de Catalunya de l'Estat espanyol. El referèndum es va produir en un context de repressió i violència policial.

S'informa que ara Catalunya es troba en atzucat, i es pregunten "Quins són els interessos avui per sortir-ne de forma pacífica? Quin és el paper de la comunitat internacional davant d'aquesta regressió de drets i llibertats a l'Estat espanyol?"

Cal recordar que tot just fa una setmana, l'exdiputada Anna Gabriel es troba exiliada a Ginebra al no presentar-se a la citació com a investigada al Tribunal Suprem Espanyol. Cal dir, que Gabriel no participarà en acte.