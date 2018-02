Feixisme

Centenars de persones es concentren a Balsareny contra la violència feixista

Aquest diumenge, unes 400 persones s'han concentrat a les 19h davant de l'ajuntament de Balsareny per condemnar l'agressió que va tenir lloc aquest dissabte al vespre després de la manifestació ultra convocada per la plataforma Por España me Atrevo.

Cal recordar que ahir, rres persones van resultar ferides a les portes d'un bar del poble per un grup d'unes deu o dotze persones que havien participat a la marxa. L'alcalde de la població Isidre Viu, ha qualificat els fets d'"inadmissibles" i ha dit que la delegació del govern espanyol "hauria de començar a rumiar què està passant amb aquestes concentracions de caràcter feixista que es convoquen a pobles i en què s'agredeix i s'intimida la gent".

S'ha fet un minut de silenci, i l'acte ha acabat amb la lectura d'Unitat Contra el Feixisme i el Racisme al Bages i convidant a tots els que volguessin a una assemblea demà a la tarda per organitzar una altra manifestació contra el feixisme al poble, en què també es farà una crida a tota la comarca per participar-hi.