Catalunya Ràdio guanya el V Premí Martí Gasull i Roig a l’exemplaritat en defensa de la llengua

Catalunya Ràdio ha recollit aquest dilluns al vespre el V Premi Martí Gasull i Roig, un guardó obtingut per votació popular després de tres setmanes de votacions en què han participat 7.207 votants. Saül Gordillo, director de l’emissora pública ha recollit el premi satisfet de veure el suport que els socis i simpatitzants de la Plataforma per la Llengua han donat al mitjà. “Darrerament patim una alta pressió, som víctimes d’atacs i denúncies. Però seguim endavant gràcies a l’audiència, que ens dóna la força i ens obliga a continuar ferms, compromesos amb el rigor i el servei públic”, ha destacat Gordillo que també ha afirmat que “la ràdio en català és un cas d’èxit que té una penetració espectacular”.

Al llarg de més de 35 anys, Catalunya Ràdio ha creat un imaginari radiofònic propi, àmpliament compartit per centenars de milers d'oients diaris i ha creat un llenguatge en català per a les retransmissions de futbol. Aquests darrers mesos, Catalunya Ràdio ha estat atacada injustament i se n'ha limitat la llibertat d'informació i d'expressió. Entre d'altres, els dies previs de les eleccions del 21-D, la Junta Electoral, a petició d'un recurs del PP, va obrir-li un expedient sancionador per dues editorials matinals de la periodista Mònica Terribas.

Els altres dos finalistes, els Cinemes Texas i l’Escola La Masia del País Valencià han rebut una litografia d’Antoni Tàpies com a reconeixement i agraïment per la seva participació als premis i per la bona feina que fan a favor de la llengua catalana.

Josep Ruaix, una trajectòria dedicada a la llengua

Un altre protagonista d’aquesta cita ha estat Josep Ruaix i Vinyet. Per unanimitat, el jurat ha premiat seva llarga trajectòria de fidelitat a la llengua, amb actuacions en el camp gramatical, de la correcció, la traducció, la supervisió i l’estudi lingüístic. Algunes d’aquestes es concreten, per exemple, en el manual El català en fitxes (1968), conegut popularment com les “fitxes Ruaix”, un material que va permetre l’ensenyament del català durant el franquisme. Més tard va continuar creant manuals d’èxit, com el Català fàcil (1983), que també van ajudar diverses generacions en l’aprenentatge del català. Ruaix (Moià, 1940) es va llicenciar en humanitats i filologia clàssica.

A banda del Premi Martí Gasull, Josep Ruaix va rebre la Creu de Sant Jordi l’any 2000 i el Premi d’Actuació Cívica de la Fundació Carulla el 2001. Ha desenvolupat una carrera sacerdotal que sempre ha compatibilitzat amb la seva vocació gramatical.

Òscar Escuder: “Necessitem un estat a favor de la nostra llengua”

Durant l’acte, que ha destacat pels balls i les al·legories del coreògraf Pere Faura, el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha destacat que “la llengua necessita un estat a favor”, que sigui “realment just, democràtic i que defensi tots els ciutadans”. Escuder ha tingut paraules de record per als presos polítics i per a les persones exiliades i “perseguides per la injustícia i pseudodemocràcia espanyola”, per a qui s’han col·locat llaços grocs als seus seients.

Escuder, que ha recordat que l’ONG del català compleix enguany els seus 25 anys i que tot just acaba de superar els 15.000 socis, ha destacat la voluntat de l’entitat de “començar a treballar a les Illes i a la Catalunya Nord amb la seva gent, per avançar en la normalització de la llengua”, com ja es fa de manera intensa a la resta de territoris de parla catalana.

De la seva banda, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha intervingut a l’acte a través d’un vídeo en què ha felicitat els guanyadors dels V Premis Martí Gasull i Roig. Puigdemont creu que la victòria de Catalunya Ràdio es justifica per haver “estès la llengua al costat de la llibertat d’expressió i d’informació” i considera que és un “premi merescudíssim i molt oportú” perquè l’emissora es troba en un moment en què “té els seus professionals amenaçats”. “Catalunya Ràdio és una illa de llibertat i de democràcia”, ha dit Puigdemont, “en contrast amb la penosa decadència del sistema mediàtic espanyol”.

Des de Brussel·les, el president a l’exili també ha felicitat el II Premi Especial del Jurat, Josep Ruaix, de qui n’ha destacat “la importància de la seva obra” que ha servit per “salvar la llengua, ajudar-la a entendre i permetre que avui el català sigui una llengua viva, europea, de la cultura, de la literatura i també de les noves tecnologies”.

L’acte d’entrega dels V Premis Martí Gasull i Roig s’ha fet al Teatre Poliorama de Barcelona. Hi han assistit més de 700 persones, entre les quals destaquen el president del Parlament, Roger Torrent, el conseller de la Presidència, Jordi Turull, la vicepresidenta quarta de la Diputació de Barcelona, Meritxell Budó, a més de la família de Martí Gasull i de representants del jurat dels Premis.

Els guanyadors de les passades edicions del Premi Martí Gasull i Roig van ser l’Assemblea de Docents de les Illes Balears (primera edició), l’Escola Valenciana (segona edició), Bon Preu - Esclat (tercera edició) i la Comunitat Sikh de Catalunya (quarta edició).