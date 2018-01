Llengua

Catalunya Ràdio, els Cinemes Texas i l’escola La Masia són els finalistes del V Premi Martí Gasull i Roig

El jurat dels V Premis Martí Gasull i Roig ha fet públics, aquest dimarts, els tres finalistes a aquest guardó que reconeix la trajectòria i les accions que han fet persones i entitats en la defensa i la promoció de la llengua catalana. En aquesta ocasió, els finalistes són Catalunya Ràdio, els Cinemes Texas i l’escola La Masia de l’Horta valenciana. Els nou membres del jurat han deliberat sobre les 539 candidatures que es van proposar al premi i han valorat el fet que totes hagin tingut un bon nivell de defensa i promoció del català.

Des d’avui i fins al proper 28 de gener s’obre un procés de votacions populars perquè tothom qui ho vulgui pugui escollir entre aquestes tres candidatures. El vot es pot emetre a través del web www.premimartigasull.cat. Cada participant haurà de registrar-se i només podrà votar una vegada.

Els guanyadors de les passades edicions del Premi Martí Gasull i Roig van ser l’Assemblea de Docents de les Illes Balears (primera edició), l’Escola Valenciana (segona edició), Bon Preu - Esclat (tercera edició) i la Comunitat Sikh de Catalunya (quarta edició).

A banda del guanyador per votació popular, en els propers dies es farà públic el Premi Especial del Jurat, que és de caràcter honorífic i que es concedirà a una persona que s'hagi distingit per la seva trajectòria en la difusió de la llengua. L’any passat, aquest nou guardó el va rebre Albert Jané i Riera per la seva llarga trajectòria de fidelitat a la llengua catalana i pel seu paper en la construcció d’un imaginari col·lectiu infantil en llengua catalana a través de la revista Cavall Fort.

Els tres finalistes

CATALUNYA RÀDIO: Fundada el 1983, Catalunya Ràdio és, amb TV3, el mitjà públic de referència al nostre país. És l’exemple de la determinació de la Generalitat de Catalunya per a construir un espai català de comunicació, i de la força dels oients, que se la fan seva diàriament. Catalunya Ràdio ha creat un imaginari radiofònic propi, àmpliament compartit per centenars de milers d’oients diaris, a través de programes com El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico, El Suplement, Tarda Tardà o El club de la mitjanit, però també ha creat un llenguatge en català per a les retransmissions de futbol.

Aquests darrers mesos, Catalunya Ràdio ha estat atacada injustament i se n’ha limitat la llibertat d’informació i d’expressió. Entre d’altres, els dies previs de les eleccions del 21-D, la Junta Electoral, a petició d’un recurs del PP, va obrir-li un expedient sancionador per dues editorials matinals de Mònica Terribas. Actualment, Saül Gordillo dirigeix aquesta institució radiofònica que té per objectiu continuar oferint un servei públic basat en el rigor i la pluralitat i en un entreteniment fresc i dinàmic.

CINEMES TEXAS: Oberts a Barcelona el 2014, els cinemes Texas representen una excepció valuosa dins del món cinematogràfic del nostre país. En un sector, l’audiovisual, en què la presència de la llengua catalana és clarament minoritzada, els cinemes Texas han demostrat que es poden projectar pel·lícules en català amb tota normalitat i amb un èxit de públic important.

Impulsats pel cineasta Ventura Pons, els Texas són uns cinemes singulars en què es programen reestrenes en versió original subtitulada en català (VOSC) o doblades a la nostra llengua, en el cas de les pel·lícules infantils. També és un espai ideal per a recuperar clàssics i per a fer maratons temàtiques, sempre amb un segell de qualitat propi. El 2017, a més, s’inauguraven els cinemes AlbaTexas a València per a poder oferir, com a Barcelona, projeccions en la nostra llengua als espectadors valencians. L’objectiu és enfortir la llengua i l’audiovisual valencià. Com explicava Ventura Pons, “als Texas, el cinema interessant arriba a la gent”.

LA MASIA: L’escola cooperativa de Museros (Horta Nord, País Valencià) és un exemple de compromís actiu amb la llengua catalana. Fundada el 1968 amb el nom de Tramuntana, l’escola tenia la voluntat d’oferir una alternativa a l’educació autoritària i adoctrinadora del franquisme. La Masia –nom que prengué més endavant– ha estat sempre un punt de referència educatiu dins i fora de les aules pel seu projecte actiu, honest i coherent i per l’estima al valencià, el català de tots.

Aquesta escola arrelada al país i a la seva gent té el propòsit de formar persones felices, lliures i crítiques i para una atenció especial a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge. El centre té l’objectiu d’assolSir una societat valenciana justa, solidària, pacifista, democràtica, sostenible i orgullosa de la nostra llengua. Un equip cohesionat de mestres treballa amb dedicació i esforç per a fer-ho possible. Els de l’escola la Masia són cinquanta anys d’un projecte d’èxit. L’empremta de l’escola en la societat valenciana d’avui és ben viva. Així, són moltes les famílies que cada any volen que els seus fills formin part d’un projecte viu i dinàmic que saben que és garantia de qualitat, de valors i d’estima per la llengua i pel país.

Sobre el jurat i el premi

El jurat dels Premis Martí Gasull i Roig està format per personalitats de la cultura, de la política i de la societat catalanes. En aquesta edició, hi participen com a jurat el president de la Plataforma per la Llengua Òscar Escuder; la presidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell; la mare de Martí Gasull, Pilar Roig; l’escriptor Jaume Cabré; els filòlegs Rosanna Cantavella i Jordi Manent i; la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català Isona Passola; el periodista de RAC1 Joan Maria Pou; i el director d'El Punt Avui Xevi Xirgo.

El guanyador obtindrà un premi en metàl·lic de 3.000 € i se li entregarà un guardó creat especialment per l’orfebre i joier Joaquim Capdevila, reconegut internacionalment. Capdevila ha dissenyat distincions com la Creu de Sant Jordi, la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya o el guardó dels Premis Nacionals de Cultura.

L’entrega dels Premis Martí Gasull i Roig

L’acte d’entrega dels V Premis Martí Gasull i Roig es farà el proper dilluns 5 de febrer, a la tarda, al Teatre Poliorama de Barcelona. L’esdeveniment servirà per homenatjar la figura de Martí Gasull, fundador de la Plataforma per la Llengua i activista lingüístic. Per assistir a aquesta entrega de premis caldrà sol·licitar una invitació a través del web. El Premi Martí Gasull és possible gràcies a la col·laboració de la Diputació de Barcelona.